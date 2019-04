Mange branner i løpet av få dager gjør at 110-sentralen er i høyeste beredskap. 13 brannhelikoptre er klare for å rykke ut i Sør-Norge.

Regndråpene som har kommet de siste timene har ikke ført til mindre fare for gress- og skogbranner på Vestlandet.

– Bergen er det tredje tørreste stedet i landet akkurat nå. Knusktørr vegetasjon og sterk vind er ingen god kombinasjon. Vi frykter flere lyng- og skogbranner, og håper at vi snart skal bli tilgodesett med noen skikkelige regnbyger. Bløyte er det som skal til nå, sier varabrannsjef Frode Bødtker i Bergen brannvesen.

– Vis ekstra aktsomhet

Det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark gjelder fra 15. april til 15. september, men dette forbudet er ifølge varabrannsjefen ikke nok.

– Vi må be folk om å være ekstra påpasselige også ved bruk av griller eller annen åpen ild i hager og på privat grunn. Trehusbebyggelsen i Bergen er også et faremoment med den langvarige tørken vi har opplevd. Folk må vise ekstra aktsomhet i brannsmitteområdene, sier Bødtker.

Han ber folk sørge for å sette griller på forsvarlig underlag, og ber om at engangsgriller kastes i egnede containere.

– Vi rykker normalt ut fra en stasjon når det oppstår en gressbrann. Nå er det så tørt at vi umiddelbart rykker ut fra to stasjoner, sier varabrannsjefen.

ØRJAN TORHEIM

Løvstakken-brannen henlegges

Bødtker sier at Løvstakken-brannen er en av de større gress- og lyngbrannene Bergen har hatt på mange år.

– Det er ikke uvanlig at glass, og andre ting som reflekterer solen kan starte en brann. Lynnedslag er også en mulighet, men ofte er det uvøren bruk av ild (bål, grilling, røyking etc.) som skaper disse brannene, sier varabrannsjefen.

Seksjonsleder Ole Bjørn Sveen ved Bergen sentrum politistasjon opplyser at brannen på Løvstakken ligger an til å bli henlagt.

– Vi har ingen indikasjoner på at brannen er påsatt eller har kommet i stand ved vrangvilje, sier Sveen.

13 helikoptre i beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at 13 helikoptre nå er i skogbrannberedskap fra Trøndelag og sørover. Denne beredskapen blir opprettholdt til mandag. Da gjøres en ny vurdering.

– DSB følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilken helikopterberedskap vi må ha for å gi brann- og redningsvesenet tilstrekkelig støtte. Beslutningen om å sette ekstra helikopterberedskap, gjøres på kort varsel og ekstra helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, skriver DSB i en e-post til BT.

Fakta: Rekordantall skogbranner Ifølge DSB var det 2079 skogbranner (branner i inn- og utmark) i Norge i 2018. Det er dobbelt så mange som det var i 2017 og 2016.

Ved 159 av skogbrannene ble det benyttet skogbrannhelikopter. Det er registrert skogbranner i alle månedene.

Yr melder at skogbrannfaren er på oransje nivå. Dette gjelder for Vestlandet sør for Stad inntil det kommer nedbør av betydning. Yr forventer at faren skal være over når regnet kommer til helgen.

Eldre kvinne måtte evakueres

Onsdag var flere hus og hytter i Hordaland truet da det brøt ut branner i skog, lyng og gress.

– Det var dramatisk i Åkra der en eldre kvinne fikk hjelp til å evakuere fra hjemmet sitt. Det var naboer som trådte til. Denne brannen startet onsdag ved 17.30-tiden. Åkrafjorden er jo et sted der det tar sin tid å komme frem, sier lensmann Sigurd Dørve i Kvinnherad.

Brannvesen fra Rosendal, Uskedalen og Husnes kom til stedet og fikk etter hvert kontroll. Det var kun et gammelt uthus som gikk med. Politiet kan ikke si noe om årsak til brannen, men den skal ha oppstått ved en høyspentmast.

– Må vurdere aktsomhet

På Os var det også fare for at hytter og hus kunne bli antent da det ble varslet brann på Balandsneset ved Drange klokken 12.49.

– Her var det bråtebrenning som kom ut av kontroll. Det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til flere hus og hytter i nærheten. Vi blir nødt til å vurdere aktsomheten som er utvist når vi skal vurdere denne saken, sier Oddbjørn Dyrdal, som er lensmann i Os og Austevoll.

Han sier at det ikke er noen tidsbegrensninger rundt bråtebrenning, men at det kan bli aktuelt å forfølge forhold der det utvises manglende aktsomhet.

JORUNN LERUM

Etterforsker brann i Lindås

I Lindås var det også en brann i terrenget som truet bebyggelse. Det var ved 16.10-tiden onsdag ettermiddag at politi og brannvesen rykket ut til Maråskrysset på Skodvin i Lindås. Brannen kom så tett som 50 meter fra nærmeste hus.

– Vi har ikke full oversikt over hva som skjedde her, men vil prøve å finne en årsak. Det er ingen ting som tyder på at brannen var påsatt, sier Kjell-Idar Vangberg, som er lensmann Nordhordland lensmannsdistrikt.

Andreas Fjellandsbø Antonsen

– Ekstremt heldig

Klokken 21.45 onsdag måtte brannvesenet i Kvinnherad på ny trå til da det brøt ut brann i skog, gress og mark bak Kvinnherad vidaregående skule. Brannen ble omtalt som aggressiv.

– Vi kommer til å foreta vitneavhør, men kan foreløpig ikke si noe om brannårsak. En må kunne slå fast at man var ekstremt heldig som unngikk at noen hus gikk med i brannen, sier Kvinnherad-lensmann Dørve.

Brann i Øvre Årdal

I Øvre Årdal var det også skog- og lyngbrann onsdag kveld. Den ble meldt 21.30. Ifølge politiet kan årsaken til brannen være lansebrenning av støpebord, og at en gnist derfra trolig har blåst bort i skogen og antent brannen.