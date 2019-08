Sterk strøm skal ha ført mannen 30–50 meter nedover elven.

Nødetatene rykket mandag kveld ut til Eidfjord etter melding om en mann som hadde falt og blitt ført med elven omtrent 30–50 meter.

– Han har gått på turløypen ved fossen, sa operasjonsleder i politiet, Terje Magnussen.

Operasjonslederen fortalte at mannen er bevisst og at han hadde kommet seg opp på en stein i elven. Det var ikke mulig for noen i turfølget å komme seg ut til steinen.

– Han sitter på en stein midt i elven. Luftambulansen er i området, sa vaktkommandør i brannvesenet Christer Skei like før klokken 18.30.

Det skal være mye strøm i vannet, ifølge Magnussen.

Brannvesen, politi, luftambulanse og redningshelikopter deltok i aksjonen.

Kom seg i land

Ved 18.30-tiden opplyste politiet at mannen er kommet i sikkerhet.

– Da vi kom frem til stedet var han kommet seg over til riktig side av elven, og er nå trygt på land, sier Skei.

25-åringen skal ha sklidd på en stein og vært under vann flere ganger, men klarte å klamre seg til en stein, opplyser politiet.

Han fikk hjelp av melder og en annen turist til å komme seg i sikkerhet.

Operasjonsleder Magnussen opplyser at mannen er oppegående og klarer å gå selv.

– Han går tilbake til der nødetatene er parkert og vil bli sett til av helse når de kommer frem, sier Magnussen.

Klokken 19.16 opplyser politiet at mannen blir kjørt til Voss sykehus for sjekk.