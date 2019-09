BRATT: Den nye gondolbanen på Voss forventer ikke at passasjertallet skal nå forventet nivå før sommeren 2020. FOTO: Rune Sævig (arkiv)

Ny gondol­bane på Voss kan ta 1100 passa­sjerer i timen. Ligger nå på 500 for dagen.

Administrerende direktør Øyvind Wæhle i Voss Resort har tidligere uttalt at driftsselskapet trenger 130.000 reisende i året for at banen skal tjene penger.