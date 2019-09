En mann ble knivstukket i ryggen på Orre samfunnshus i Klepp natt til søndag.

En person, en mann på 19 år, er pågrepet og siktet.

Mannen som ble skadet var bevisst da han ble kjørt fra stedet i ambulanse.

– Han har stikkskader i ryggen, men skal ha vært våken, opplyste operasjonsleder Toralv Skårland ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 01.45.

Også gjerningsmannen ble tatt hånd om av helsevesenet.

Meldingen om knivstikkingen kom ti minutter over midnatt. Orre samfunnshus ligger i Roslandsvegen på Orre i Klepp kommune.



– Det var et arrangement på samfunnshuset, og det var mange til stede der. Mellom gjerningsmannen og fornærmede er det en relasjon, men jeg vil nå ikke gå nærmere inn på hvilken relasjon, sa Skårland i natt.

Brødre og bryllupsgjester

Søndag morgen opplyser han at det var en bryllupsfest, og at 23-åringen som ble knivstukket er gjerningsmannens bror. Begge var gjester i bryllupet.

– Vi vet ikke mer om tilstanden til mannen som er skadet, sier Skårland .

Da politiet kom til stedet, hadde andre bryllupsgjester tatt kontroll over mannen som nå er pågrepet.

Ronny Hjertås

Avhør søndag

– Vi har foretatt vitneavhør og har nå oversikt over hvem som var til stede på samfunnshuset. Stedet er frigjort, og etterforskningen har startet, sier Skårland.

– Det vil bli tatt flere avhør i løpet av dagen for å få nærmere opplysninger om hva som har skjedd og hva som er bakgrunnen for hendelsen, sier politiadvokat Sveinung Andersen ved Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Helse Stavanger har ikke gått ut med opplysninger om fornærmedes tilstand etter knivstikkingen, men ifølge politijuristen har han vært frisk nok til å la seg avhøre søndag formiddag.

– Kan du si noe mer om hendelsesforløpet?

– Vi har foretatt en rekke avhør i dag, og har nå et bedre bilde av hva som har skjedd. Vi ønsker likevel ikke å gå ut med noe om dette før avhørene er avsluttet, sier Andersen ved 15-tiden søndag.

– Skjedde knivstikkingen innendørs eller utenfor lokalet?

– Det skal ha skjedd innendørs, sier Andersen.

– Hvor mange mennesker var til stede da dette skjedde?

– Det var en bryllupsfest. Jeg har ingen opplysninger om hvor mange som var der.

I tillegg til vitnene vil også siktede bli avhørt i løpet av søndagen.

- Dersom noen har video eller bilder av det som skjedde, eller annen informasjon, bes de kontakte politiet på tlf 02800, legger Andersen til.

Jonas Haarr Friestad

– En del løse tråder

Advokat Odd Rune Torstrup er oppnevnt som forsvarer for 19-åringen. Han snakket med klienten søndag morgen og etter avhør søndag ettermiddag.

– Jeg kan ikke si noe om hva 19-åringen forteller i avhør. Det er en del løse tråder som politiet må få nøstet opp i, blant annet må de få snakket med flere vitner. Vi må ikke påvirke etterforskningen, sier Torstrup.

Ifølge advokaten er det for tidlig for 19-åringen å ta stilling til skyldspørsmålet.

– Vi må få vite mer først, sier Torstrup.

Han har begjært siktede løslatt, men er forberedt på at mannen blir i politiets varetekt til mandag.

– Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for å varetektsfengsle mannen. Det foreligger ingen fare for bevisforspillelse så lenge politiet får tatt avhør av de sentrale vitnene søndag, sier advokaten med møterett for Høyesterett.

Han er ikke kjent med om det er gjennomført ransaking på siktedes bopel, eller om det er tatt beslag i eiendeler.