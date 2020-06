Venter sydenfølelse på Vestlandet

Temperaturene vil holde seg høye.

I dag 10:47

Klokken 10:15 ligger det en god del byger over Bergen. Har meteorologen rett, vil det bevege seg nordover og klarne opp i løpet av formiddagen. Foto: Skjermbilde/yr.no

Det lå i kortene, men det ble ingen tropenatt på Vestlandet natt til søndag. Bygeværet som kom utover natten, gjorde at nattetemperaturen ikke holdt seg over 20 grader.

Søndag morgen ligger det tykke skyer over Bergen, og meteorolog Magnus Haukeland forteller at man kan forvente byger utover formiddagen.

– Men bygene er på vei nordover, så de vil nok gi seg etter en stund. Skyene kan bli liggende litt lenger, men vi forventer at det klarner opp i løpet av kvelden, sier han.

Lørdag ettermiddag klarnet det opp etter skyene hadde dekket til solen på formiddagen. Meteorologen forteller at det mest sannsynlig vil skje søndag også. Foto: Silje Katrine Robinson

Sydenfølelse

Det er nok ikke det siste vi ser til skyer og byger neste uke.

Meteorologen forteller at det er sannsynlig at vi vil se en god del ettermiddagsbyger, noe som blir med på å gi Vestlandet ekte sydenfølelse.

– I går var det veldig lummert og skikkelig sydenaktig. Da jeg gikk på fjellet i går snudde jeg nesten på grunn av været, forteller Haukeland.

Fortsatt skogbrannfare

Yr har sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Vestlandet, men selv om det kommer noen byger til uken er det ikke nok for å bli kvitt farevarselet.

– Bygene er ofte veldig lokale. På grunn av dette kan man se en lokal demper i skogbrannfaren, men tendensen er at det vil fortsette å være varmt og tørt fremover. Derfor vil nok farevarselet bli værende en stund, sier meteorologen.

For det sydenliknende været har ingen planer om å gi seg med det første.

Haukeland kan fortelle at det ser ut som de varme temperaturene blir værende en stund.

– Det er mer usikkert hva som skjer neste helg, da kan de bli litt mer byger.

Søndag kveld melder Meteorologisk Institutt at det blir sol og høye temperaturer hele den kommende uken i store deler av landet. Særlig i Sør-Norge og i Trøndelag vil det strålende været fortsette.

– Det ser ut til at det er liten fare for ettermiddagsbyger i indre strøk, men ellers fortsetter det pene været. Vi venter temperaturer opp mot 30 grader, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.