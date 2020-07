De vil bygge 80 boliger og marina til 700 båter i Dolviken. Nå kan kommunen stoppe planene.

– Vi var nesten i mål, men så snudde fagetaten brått om og laget sin egen nedskalerte plan, sier styreleder Per Alvern i Søreide Båt & Fritidspark AS.

Styreleder Per Alvern (til v.) i Søreide Båt & Fritidspark AS sammen med eiendomsutvikler Rasmus Haugland i Hauglandgruppen og daglig leder Jonas Gams Steine i Bergen Marine. Foto: Ørjan Deisz

Geir Steinar Dale (Ap) er leder i utvalg for miljø og byutvikling i Bergen kommune. Han stiller spørsmål ved hvorfor fagetaten har laget en egen plan for utvikling av bo- og båtanlegget i stedet for å legge frem prosjektet slik utbygger har skissert.