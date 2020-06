Kommunestyret i Samnanger stemmer for mulig søksmål mot tidligere barnevernsansatt

Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, fikk flertall i kommunestyret for å fortsette utredningen av mulig søksmål mot en tidligere ansatt.

Ordfører Knut Harald Frøland på torsdagens kommunestyremøte. Foto: Ørjan Deisz

Torsdag vedtok kommunestyret å fortsette utredningen av mulig søksmål mot en tidligere ansatt. Saken ble vedtatt med 13 mot 8 stemmer.

Etter granskningsrapporten, som avdekket grove feil i tre barnevernssaker i Samnanger, vil kommunestyret undersøke muligheten for å stille en tidligere barnevernsansatt personlig ansvarlig.

Dersom saken ender med søksmål vil Samnanger bli historisk, som første kommune som går til søksmål mot en ansatt som de mener har gjort grove feil.

Åtte av kommunestyrets representanter stemte mot vedtaket. Foto: Ørjan Deisz

– Vi mener det er rett å gå videre, både for dem som har blitt utsatt for overgrep, men også for å få en bedre tjeneste som tar vare på barn og voksne, sa Øyvind Røen (Sp) fra talerstolen.

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Shirin Kvernes Khadoor, sa i sitt innlegg at hun er bekymret for at et søksmål, mot en tidligere ansatt, vil sende dårlige signaler om hvordan Samnanger kommune vil være som arbeidsgiver.

Saken er tidligere behandlet i formannskapet, da et knapt flertall den 28. mai stemte for å forberede et mulig søksmål.

– Er her for å vise støtte

Utenfor Biblioteket på Bjørkheim stilte over 20 personer opp for å vise støtte til samnangerordførerens engasjement.

Nærmere 20 personer var på plass før kommunestyremøtet startet. Foto: Ørjan Deisz

Søstrene Eva Amin, Helga Solli og Inger Løvetann Krogh har kjørt fra Stavanger for å være med på markeringen.

– Ordføreren har våget det ingen andre har turt før. Vi er her for å vise støtte, men trekker oss unna hvis det blir mye støy. Vi vil la politikerne jobbe i fred, sier Solli.

Fra venstre Eva Amin, Helga Solli og Inger Løvetann Krogh. Foto: Ørjan Deisz

– Barnevernet må stilles til ansvar når de ser at det de har gjort skader noen, dette er en historisk viktig sak, sa Krogh før møtet.

Plantet tre for ordføreren

Ordføreren, som har vært pådriver for å rette søkelys mot barnevernet, mener det store oppmøtet utenfor kommunestyremøtet viser omfanget av saken.

– Engasjementet viser at disse personene har en del historier med seg som er utrolig vonde. Det får meg til å tenke på hva er det egentlig er vi står ovenfor, sier Frøland.

Onsdag kveld plantet en gruppe av ordførerens støttespiller et epletre på Bjerkheim.

– Dette er et familietre som symboliserer veien videre. Vi heier frem ordføreren og vil markere at han har tatt opp kampen for et bedre barnevern, sier Øyvind Heitmann.

Fra vestre Øyvind Heitmann og Vidar Magnussen. Foto: Ørjan Deisz

– Vi tenger et sterkere barnevern og faglig ansvarliggjøring. Her er det mulig å gjøre så grove feil at det må være mulig å bli stilt ansvarlig, sier Heitmann.