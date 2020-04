To koronadødsfall på Betanien

Hittil har syv beboere på sykehjem i Bergen dødd av koronasmitte.

Administrerende direktør Per Martin Knutsen er leder for det sykehjemmet med flest smittede i Bergen. Foto: Tor Høvik

To av beboerne ved Betanien rehabilitering og sykehjem er nå døde, melder Bergen kommune i en pressemelding trsdag ettermiddag.

Sykehjemmet hadde mandag ni beboere som var smittet av covid-19. To av dem er nå døde.

– Samtlige er på samme avdeling. Vi gjør alt vi kan for at smitten ikke skal spre seg til andre avdelinger ved sykehjemmet, sier Per Martin Knutsen som er administrerende direktør ved stiftelsen Betanien Bergen.

Sykehjemmet i Fyllingsdalen stengte dørene for besøkende 12. mars. Knutsen forteller til BT at de har jobbet systematisk med smittevern fra begynnelsen av mars for å unngå å få smitte inn på private institusjonen med 110 pasienter.

Sykehjemmet har også fire ansatte som er smittet.

Sykehjemmene rammes hardt

– Beboere på sykehjem har høy alder og flere underliggende sykdommer som gjør at de rammes hardt dersom de blir smittet av koronavirus, sier etatsdirektør i Etat for sykehjem, Anita W. Johansen.

Dødsfallene Bergen kommune har hatt på sykehjem knyttet til covid-19 viser dette.

I tilegg til to dødsfall på Betanien, har Gullstøltunet sykehjem hatt fem dødsfall. Alle har tilhørt samme avdeling.

Foreløpig er det fire sykehjem i Bergen som har fått påvist smitte. Det er Betanien, Gullstøltunet, Fyllingsdalen og Metodisthjemmet.

Ingen nye smittede beboere

Etatsdirektøren synes det er vanskelig å si hvordan ukene fremover vil bli.

– Dersom smitten øker betydelig ellers i befolkningen, er det sannsynlig med flere smittetilfeller på sykehjemmene, sier hun.

Johansen viser til at samtlige sykehjem har gjort risikovurderinger, blant annet i forhold til hvordan de skal mestre arbeidsdagen dersom leveransene uteblir og flere ansatte blir syke.

– Et stort smitteutbrudd blir krevende for driften, men vi er forberedt, sier hun.

Det er ingen nye smittede beboere på sykehjem i Bergen siden mandag.