Da hunden Fam kom inn etter å ha plasket rundt i Kalandsvatnet begynte den plutselig å skjelve ukontrollert.

– Det var skremmende. Hunden løper rundt og drikker, bader og vasser. Så kommer den inn igjen og lå på gulvet og skalv, sier Jannicke Helgesen, matmor til hunden Fam.

Hunden hadde badet i et av utløpene til Kalandsvatnet i Fana hvor vannet er nokså stillestående, forteller Helgesen.

Hun så med en gang at hunden ikke oppførte seg normalt.

– Den klarte ikke å stå og skalv helt ukontrollert. Vi tok kontakt med dyrlege, og da legen hørte at jeg bodde ved Kalandsvannet så sa de at jeg måtte komme med en gang, sier Helgesen.

Uvisst om Fam overlever

Det er fremdeles uvisst om Fam overlever. Den har blitt forgiftet av alger, og har fått både antibiotika og væskebehandling.

Nå er hunden til overvåking på Sandviken Dyreklinikk.

– Fra hun hadde vært ute og til hun begynte å skjelve gikk det mindre enn én time. Både hun og barna har badet i vannet i hele sommer, uten å ha merket noe, legger hun til.

Bjarte Nymoen (arkiv)

Hun etterlyser bedre informasjon om alger.

– Det hadde vært greit hvis Bergen kommune kunne sjekket vannet, sier Helgesen.

Økning i antall tilfeller

Dyreklinikkskjeden AniCura Dyresykehuset Bergen Nord har tidligere opplyst på Facebook at en annen hund døde etter å ha badet i Liavatnet i Åsane.

– Tilstanden var da sjokklignende, slik som det ofte vil være i sluttfasen ved mange akutte livstruende tilstander, står det i Facebook-innlegget.

Veterinæren vurderte at forgiftning fra blågrønnalger var en mulig årsak, står det i innlegget.

Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig i dyreklinikkjeden AniCura, opplyser om at det har vært et par tilfeller av algeforgiftning av hunder i det siste.

– Mitt inntrykk er at vi har fått inn flere enn vanlig. Det har nok å gjøre med at det er så pass varmt, sier Sasja Rygg, kommunikasjonsansvarlig i dyreklinikkjeden AniCura.

Kan være farlig for mennesker

Rygg legger til at algeforgiftning ikke bare er farlig for dyr, men også for mennesker:

– Man må stort sett få i seg vann for at det skal være farlig, og hunder svelger og drikker gjerne en del badevann, så det er oftere de blir rammet enn mennesker når de bader, sier hun.

Jan M. Lillebø (arkiv)

Algene kan gjøre skade på lever og andre indre organ, men kan også føre til nevrologiske skader som kramper og lammelser, forklarer Rygg.

– Som regel trygt

Stort sett er likevel badevann trygge for både dyr og mennesker:

– Men det er vanskelig å vite om et vann er trygt eller ikke – da må det gjerne gjennomføres vannprøver. Hvis det er snakk om elver eller vann med stor utskiftning, så er de generelt sett tryggere. Stillestående vann er farligere, sier hun.

Algeoppblomstring skjer som følge av at temperaturen øker. Man bør derfor være ekstra på vakt på varme dager:

– Da bør man gjerne heller bruke hageslangen. Hvis dyrene får symptomer etter å ha badet i vann så er det viktig å oppsøke dyrlege med en gang. Følgene av algeforgiftning kan være dødelige, sier Rygg.

Farlig ved inntak av vann

Folkehelseinstituttet skriver om blågrønnalger at «flere tilfeller av husdyrdød beskrevet etter inntak av vann med Microcystis oppblomstringer».

– Det er ingen rapporterte tilfeller av forgiftninger hos mennesker i Norge, men husdyr har død etter å ha drukket vann med toksinproduserende cyanobakterier, står det på nettsidene til FHI.

FHI henviser skriver videre at drikkevann «skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge».

– Ved tydelig vannblomst eller påviste toksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading, står det videre.