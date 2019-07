Hun deltok på løpet Ultra Skyrace da hun lørdag ble truffet av et lynnedslag.

Fismen var fra Bergen, men bodde og arbeidet i Tromsø. Der var hun overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Svært dyktig

På nettsiden deres heter det:

«Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år.»

Videre opplyser arbeidsgiveren at hun startet som lege i spesialisering på avdeling for klinisk patologi i 2003 og ble overlege ved samme avdeling i 2011.

«Silje har i hele sitt virke hos oss utmerket seg som en svært dyktig patolog. Hennes hovedfelt var hudpatologi, men hun hadde også solid kompetanse på mange andre områder.»

Friluftsmenneske

Hun tok doktorgrad i 2011 og har siden forsket ved siden av sitt arbeid i klinikken. Hun beskrives som en ettertraktet foreleser.

«I tillegg til å være faglig svært dyktig, var Silje et utpreget friluftsmenneske og formidlet alltid sine opplevelse med stor og smittende entusiasme.

Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn. Alle er sterkt preget av dette og vil savne henne sårt», skriver Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Truffet av lyn

Fismen deltok i løpet Ultra Skyrace i Italia da hun lørdag ble truffet av et lynnedslag.

Løpet som startet og sluttet i den sørtyrolske byen Bolzano ble i år arrangert for syvende gang.

Redningsarbeidere nådde frem til kvinnen i fjellene ved grensen til Østerrike og fraktet henne til sykehus, der hun døde.

– Vi er dypt berørt av denne tragiske ulykken. Vi uttrykker vår medfølelse med familien til utøveren, sier Josef Günther Mair, leder for arrangementet i en pressemelding.

Avlyste løpet

Talsmann Jakob Oberrauch i Ultra Skyrace sier at hendelsen skjedde klokken 19.15 lørdag.

En halvtime før ulykken valgte arrangøren å avlyse løpet på grunn av værforholdene.

Arrangøren formidlet beskjeden til de ulike kontrollstasjonene langs løypen.

Flere løpere befant seg mellom kontrollstasjonene, og ble derfor ikke informert umiddelbart.

Mottok nødanrop

Like etter lynnedslaget mottok arrangørene et nødanrop fra vitner til hendelsen.

– Deretter iverksatte vi en redningsaksjon, og et helikopter fraktet kvinnen til sykehuset, sier Oberrauch.

Fismen befant seg 2120 meter over havet da hun ble truffet av lynet.

– Hvorfor avlyste ikke arrangørene løpet før?

– Vi sjekket været hvert 10.–15. minutt. På fredag og lørdag formiddag var været bra. Lørdag ettermiddag beveget skyene seg inn raskt. Da prøvde vi etter beste evne å respondere på de værmeldingene vi fikk inn, sier Oberrauch.

Foregikk høyt over havet

Løpet startet fredag ettermiddag og skulle etter planen vare frem til søndag.

Løypen ligger over 2000 meter over havet, og for deltakerne tar det vanligvis mellom 17 og 40 timer å fullføre løpet.

Etter ulykken tok arrangøren kontakt med familien til kvinnen. De befinner seg i nærheten av området hvor ulykken fant sted.

– Vi vil holde kontakten med familien fremover, sier Oberrauch.