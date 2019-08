Lørdag aksjonerte medlemmer fra ni NAF-avdelinger langs strekningen.

Før sommeren ba NAF folk å sende inn meldinger på hvor de mener veiene er utrygge. Nå er resultatet kommet.

E16 mellom Bergen og Voss var enkeltstrekningen med suverent flest innmeldte saker. Tilbakemeldingene var tydelige.

– Av totalt 1245 meldinger kom det inn 50 meldinger på at E16 Bergen – Voss er den farligste veistrekningen. Folk er bekymret, redd og har en motløshet fordi det ikke skjer noe med denne veien. De har mistet troen på at politikerne forstår alvoret, sier Liv Røssland, daglig leder i NAF.

Kampanjen har fått navnet «Med hjertet i halsen», og er en del av trafikksikkerhetsarbeidet til NAF.

Det var også svært mange fylkesveier som pekte seg ut.

– Dette viser at det dessverre er mange ulike strekninger folk oppfatter som farlige, sier Røssland.

– Dyrere og dyrere jo lenger vi venter

Om E16 har folk blant annet sagt:

Det er landets farligste veistrekning.

Trafikken øker, men pengene til å ruste opp uteblir.

Folk føler at det kan komme skred når som helst.

– Alle lokalavdelingene på Vestlandet samler seg i dag for å vise og markere at E16 må bygges nå. Vi skal selvfølgelig ikke sløse med pengene, men dette er en vei som bare blir dyrere og dyrere jo lenger vi venter, sier Røssland.

Tor Høvik

Siden veien ble åpnet for snart 30 år siden har 43 personer mistet livet i trafikkulykker på strekningen mellom Voss og Indre Arna. 103 er blitt hardt skadet og det har gått om lag 250 ras etter år 2000.

– Flere som arbeider for dette

Rundt 50 NAF-medlemmer fordelte seg på rasteplassen ved Trengereidkrysset, på Dale Trafikksenter og over veien ved Dale Outlet, på rasteplassen ved Evanger, «gamlameieriet» på Vinje og på rasteplassen ved Kvåle.

De stiller krav til politikerne om at prosjektet E16 ikke må utsettes, at kostnadskutt ikke må føre til at standarden går ned, at vei og bane må bygges sammen som planlagt og at hele strekningen må gjennomføres, ikke bare første byggetrinn, Arna-Stanghelle.

– Vi vil ikke være noe trafikkfarlig, men vi vil prate med folk. Vi håper det kan vise de som bruker veien hver dag, som har den motløsheten, at det er flere som arbeider for å få dette på plass. Det er viktig at vi snakker hele veistrekningen, sier Røssland.