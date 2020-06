Her feirer de at fjorden nå er vernet

Lurefjorden og Lindåsosane er kjent for kronemaneter og egen sildestamme. Nå blir fjordbassenget i Nordhordland det første marine verneområdet i Vestland.

Lurefjorden ble markert vernet med fotbad på stranden ved Lyngheisenteret. Fra v. Jarle Skeidsvoll (styreleder for Nordhordland biosfæreområde), Austrheim-ordfører Per Lerøy, fylkesordfører Jon Askeland, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Alver-ordfører Sara Hamre Sekkingstad. Foto: Bård Bøe

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kunngjorde nyheten på Lyngheisenteret på Lygra tirsdag formiddag.

Det var ingen snorklipping, men statsråden markerte vernet med et fotbad sammen med et knippe ordførere.

På spørsmål om hvilken betydning vernestatusen får, svarer Rotevatn:

– Fjorden blir nå vernet mot alle typer inngrep som kan true naturverdiene. Eksempler kan være tiltak som dumping av masser, muding, tråling og legging av kabler, sier han.

Lurefjorden og Lindåsosane fikk tirsdag status som marint verneområde. Foto: Magnus Johan Steinsvåg, Fylkesmannen i Vestland

Verneområdet omfatter Lurefjorden med Lindåsosane i kommunene Alver og Austrheim. Det er områdene under vann som blir vernet. Marint vern betyr ikke forbud mot oppdrett, men det stilles strenge krav både til slike anlegg og andre tekniske installasjoner i disse farvannene.

Regjeringen opprettet tirsdag ni nye, marine verneområder, og ett av dem kommer altså i Vestland fylke. Dagens vedtak betyr at tallet på sjøområder med vernestatus øker fra seks til 15.

Foruten Lurefjorden, ligger verneområdene fra Trøndelag og nordover til Finnmark.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet det første marine verneområdet i Vestland fylke på Lyngheisenteret tirsdag. Foto: Bard Boe

– Norge forvalter store havområder med unike naturverdier som det er viktig å ta vare på for fremtiden. Jeg er svært glad for at vi nå mer enn dobler tallet på marine verneområder, sier Rotevatn.

Utelater Korsfjorden

Regjeringen dropper i denne omgang opprettelse av marint verneområde i Korsfjorden, slik Fylkesmannen hadde foreslått. Det skjer etter sterk motstand i de berørte kommunene, ikke minst blant Høyre-politikere i de aktuelle strilekommunene sør for Bergen.

Også Ytre Hardangerfjord var foreslått som marint verneområde av Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen, men heller ikke dette området er på listen over marine verneområder som ble offentliggjort i dag.

Det er likevel ikke utelukket at disse områdene kan bli vernet på et senere tidspunkt.

– Vi har bedt Miljødirektoratetta en ny runde på disse områdene. Vi er opptatt av gode lokale prosesser, og at vedtak om vern er godt forankret, sier Rotevatn.

Utsikt mot Lurefjorden fra Lyngheisenteret på Lygra. Nå har sjøbunnen i fjorden blitt vernet. Foto: Bård Boe

Et flertall av fylkespolitikerne har også sagt nei til vern av Korsfjorden og de ytre delene av Hardangerfjorden, som omfatter Stord, Kvinnherad og Tysnes.

– Jeg er sikker på at våre etterkommere vil takke for at Lurefjorden nå blir vernet. Samtidig er det riktig av regjeringen å utsette et eventuelt vern av Korsfjorden og ytre deler av Hardangerfjorden siden det her har kommet en del negative merknader fra både kommuner og fylkeskommunen, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) til BT.

– Tilfluktssted for sjeldne arter

– Lurefjorden utmerker seg blant annet som et tilfluktssted for særegne arter som var vanlige i Vestland under istiden, men som ellers har forsvunnet på grunn av gradvis økende vanntemperaturer, fremgår det av vernevedtaket.

Lurefjorden og Lindåsosane inngår dessuten i Nordhordland Biosfæreområde, som ble godkjent av Unesco i juni 2019. Et av kravene til biosfæreområdet, er at det skal bygges på bærekraftig utvikling rundt et eller flere større verneområder.

Området er også på Riksantikvarens liste over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse og er kjent som «indre farleien».

Dette er en såkalt bløtkorall som også kalles dødmannshånd som finnes i Lurefjorden. Foto: Espen Rekdal (Arkiv)

Egen sildestamme

Lurefjorden og Lindåsosane er en terskelfjord som i årevis har tiltrukket seg interesse hos norske og utenlandske marinbiologer. Ifølge ekspertene er farvannet i Nordhordland et av de mest særpregede fjordsystemene i verden, der

all vannutskiftning skjer ved tidevannsstrømmer i fire trange sund.

– Store dyp og mørkt vann er med på å skape særpreget. Vanskelige lysforhold i sjøen gjør at fjorden ikke er rik på fisk i dag, men sterkt dominert av kronemanet. Lindåsosane har også en spesiell og vel dokumentert sildestamme, ifølge vernebegrunnelsen.

Lukket og dypt

Det nye marine verneområdet i Nordhordland er på rundt 71 kvadratkilometer og ligger i et nokså flatt kystlandskap med strandflater og lave åser med skog, lynghei og noe jordbruksland.

Fjordsystemet er nokså lukket, men likevel ganske dypt – på det meste ned til 440 meter. Siden utskiftningen av vannet i denne terskelfjorden går tregt, har ikke miljømyndighetene tillatt oppdrettsvirksomhet i fjorden.

Overlevninger fra istiden

Fere av artene som lever i det relativt kalde bunnvannet, er overlevninger etter siste istid. Ishavsåte som man ellers må til det nordlige Barentshavet for å finne tilsvarende mengder av, lever også i Lurefjorden.

De første kronemanetene ble observert i Lurefjorden på midten av 1970-tallet, og de siste årene har de utkonkurrert fisken i fjorden. Det kan være opptil 50.000 til 60.0000 tonn kronemaneter i Lurefjorden. Foto: Erling Svensen (arkiv)

Det samme gjelder pungreke og kommakreps. Disse artene var også vanlige i Hordaland under istiden, men forsvant da vannet ble varmere. I Lindåsosane har de imidlertid funnet et tilfluktssted med tilstrekkelig lave temperaturer året rundt, fremgår det av begrunnelsen for vernevedtaket.

Lurefjorden er de siste årene kanskje aller mest kjent for de rike forekomstene av kronemaneten Periphylla periphylla. Den trives spesielt godt i Lurefjorden fordi dypet i nettopp denne fjorden er langt mørkere enn andre fjorder. Dette favoriserer kronemaneten som nærmest har skaffet seg monopol på de store byttedyrforekomstene.

Fakta Marint vern Foruten Lurefjorden og Lindåsosane, ble disse områdene vernet tirsdag:

I Nordland fylke: Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden og Kaldvågfjorden og Innhavet.

I Troms og Finnmark fylke: Rossfjordstraumen, Rystraumen og Ytre Karlsøy.

I Trøndelag fylke: Skarnsundet

Regjeringen har som mål å verne et representativt utvalg av hav-, kyst- og fjordområder.

Vern av slike områder er også norske bidrag til å oppfylle målsettingene i internasjonale konvensjoner og avtaler der Norge har forpliktelser.

FN sitt bærekraftsmål nummer 14 om liv under vann har som ambisjon å bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er det også et felles mål å sikre et effektivt og representativt vern av 10 prosent av kyst- og havområder innen 2020. Les mer