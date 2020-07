To campingvogner veltet: – Ta ferie til vinden løyer, er rådet fra politiet

Karmsund bru og Boknasund bru var begge stengt etter at to campingvogner veltet i den sterke vinden mandag.

Campingvognen henger delvis utenfor rekkverket på Karmsund bru. Foto: Jan Kåre Ness, NTB, Scanpix

Ved 14.20-tiden mandag ettermiddag er E39 mellom Bergen og Stavanger fremdeles stengt for større kjøretøy, campingbiler, campingvogner og kjøretøy som kan være vindfang. Slik vil det være til vinden har roet seg, opplyser politiet.

Tidligere var E39 stengt for alle kjøretøy etter at en campingvogn veltet på Boknasund bru og ble liggende i veibanen. Politiet ble varslet klokken 11.06.

– Det har skjedd rett etter Arsvågen. Campingvognen har blåst av tilhengerfestet, men bilføreren klarte å kjøre vekk, og ingen er skadet, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til BT.

En campingvogn ligger i veibanen ved Boknasund bru etter at den blåste av tilhengerfestet. Foto: Thomas Paget

Da politiet kom til ulykkesstedet, var det så mye vind at de stengte broen for store kjøretøy. Siden ble Boknasund bru stengt for all trafikk frem til klokken 14.20, da broen åpnet for personbiltrafikk.

Da overtok også entreprenøren opprydningsarbeidet på stedet.

– Det siste er at takbokser på biler som står i kø har løsnet, folk tenker ikke på det når det er ferie og de pakker, sier operasjonslederen i politiet.

Det er mandag lange køer på E39 ved Boknasund bru etter at en campingvogn blåste av tilhengerfestet. Foto: 2211-tipser

Men allerede klokken 09.37 mandag morgen skjedde det første uhellet med en campingvogn på Karmsund bru ved Haugesund.

– Campingvognen som veltet er i fillebiter, og det blåser kraftig fra nordvest 30–40 meter i sekundet rett inn på broen, sier Solheim.

Campingvognen henger delvis utenfor rekkverket på Karmsund bru, og rester fra campingvognen ramler også ned i sjøen. Båttrafikken ble derfor stanset mandag formiddag ved hjelp av Kystradioen og 110-sentralen.

– Campingvognen traff en bil med en kvinnelig sjåfør og et tre år gammelt barn som begge fikk glass over seg. De er sjekket av helsepersonell og er ikke skadet, sier operasjonslederen.

Campingvognen veltet på toppen av Karmsund bru og er midlertidig festet i rekkverket. Foto: Jostein Viestad

Bilføreren som hadde campingvognen på slep, er heller ikke skadet.

Førerkortet hans er ikke beslaglagt, men politiet har opprettet sak.

Mesta har nå overtatt bergingsarbeidet, og politiet har dratt fra ulykkesstedet.

– Ekstreme værforhold

– Det er ekstreme værforhold, og på begge broene blåser vinden fra nordvest rett inn på broen. Bergingsarbeidet må utsettes til vinden roer seg, sier operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt.

Etter værmeldingen skal den kraftige vinden løye ved 16-tiden mandag, men det vil trolig ta lengre tid før de lange køene kommer seg av gårde.

– Folk må sjekke veimeldinger og følge med. Det blåser på Vestlandet og det kan være en overraskelse for folk som ikke har vært på Vestlandet før. Det kan være en del av bildet, selv om jeg ikke vet det sikkert, sier Solheim.

De to stengte broene ligger ikke på samme veistrekning, men bare en halvtimes kjøretur fra hverandre i det samme området.

– Hva er ditt råd til bilister på veien?

– Ta ferie og bli værende der du er til vinden løyer. I forhold til vind og trafikk bør man parkere og stå i ro, sier operasjonslederen.