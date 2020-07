Sjeldan fugl observert på Hjellestad

Ei silkehegre frå Middelhavet er observert på Hjellestad utanfor Bergen. Den er berre observert seks gangar i Vestland dei siste 20 åra.

Det var denne silkehegra Svein Johan Sandal observerte gjennom kjøkkenvindauget. Den held opphavleg til rund Middelhavet. Foto: Privat

Svein Johan Sandal (84) sat ved frukostbordet ved Vestre Ollforevågen då han såg den spesielle fuglen gjennom vindauget.

– Eg vart nysgjerrig og tok opp kikkerten, seier Sandal.

Han slo opp i litteraturen, og fann raskt ut at det måtte vere ei silkehegre han hadde observert. Fuglen høyrer opphavleg til rundt Middelhavet.

– På Lanzarote har eg sett fleire av desse flotte fuglane tidlegare, seier Sandal.

Det er allereie ein aktiv hegrekoloni i Vestre Ollforevågen, der silkehegra slo seg ned.

Først observert i mai

Lars Ågren er lokallagsleiar i Norsk ornitologisk foreining. Han kjenner godt til observasjonen på Hjellestad.

– Vi i fuglemiljøet har observert fuglen i området sidan 14. mai. Den pleier ikkje å kome opp hit, seier Åsgren.

Han opplyser at fuglen berre har vore observert seks gongar i Vestland sidan 2000.

Åsgren mistenkjer at observasjonen har noko med den varme mai-månaden å gjere.

– Det kan hende at den har følgt varmen nordover. Han kjem til å greie seg godt her i sommar. Han har godt dekke i fjørdrakta. Men vi får håpe han er på veg tilbake til hausten, seier Åsgren.

Trur det kan kome fleire i åra som kjem

Både Sandal og Åsgren trur observasjonar som denne er noko ein vil sjå oftare i tida framover.

– Det er tydeleg at klimaendringane gjer at faunaen her oppe endrar seg, seier Sandal.

I fjor fekk Sandal ein vanleg fisk frå Middelhavet på kroken i same område.

– Eg trur vi vil sjå ei endring over tid, og at vi vil sjå fleire fuglar frå sør finne vegen opp hit, seier Ågren.

– Men då snakkar vi eit i eit tiårsperspektiv, presiserer han.

Trur korona gir auke i hekking

Sandal har heile livet vore fuglekikkar.

– Som ein ivrig amatør, presiserer han med ein latter.

Likevel har han laga fotobok om fuglelivet rundt Vestre Ollforevågen, kor han observerte silkehegra. Boka vurderer han no å oppdatere.

– Eg sett mykje liv ute i Ollforevågen i år. Eg har sett svane, grågås, ærfugl og stokkender.

Han trur minska ferdsel grunna koronakrisa er litt av grunnen.

– Det er mykje mindre ferdsel av menneskje i dette området i år.