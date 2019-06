I fjor traff de blink med varsel om tørr juli. Dette sier klimaforskerne om starten på årets sommer.

– Årets juni er verken kaldere enn varmere enn normalt, sier Erik Kolstad, klimaforsker og meteorolog i NORCE.

NORCE leder et prosjekt med «Seasonal Forecasting Engine» (SFE), et sesongvarsel som har om mål å kunne varsle om været avviker fra normalen. Varselet kommer én gang i måneden.

– I fjor så vi indikasjoner på at det ville bli en veldig tørr juli. For juni er det ingen slike sterke indikasjoner i datene våre, sier Kolstad.

Kunstig intelligens

Varselet er basert på fem europeiske klimamodeller, altså fem måter å varsle været på. SFE regner ut et varsel basert på disse.

– Vi ser hvor treffsikre disse målingene har vært 25 år bakover i tid. Så forsøker vi å kombinere disse modellene til ett varsel, sier han.

Dette blir gjort ved hjelp av kunstig intelligens og avanserte statistiske metoder.

Eirik Brekke

Både kald og varm

Vestlandet har startet sommeren med rekordkulde.

Kolstad understreker at varselet for juni ikke betyr at vi ikke får kaldere eller varmere perioder. Varslingen regner ut en gjennomsnittstemperatur for måneden.

– Varselet vårt kan virke misvisende. Starten av juni har vært kald. Nå ser det ut som vi går inn i periode med litt varmere temperaturer, med én til to grader varmere enn normalt, sier han.

Men til sammen blir nok juni en værmåned som er normal, ifølge Kolstad.

Varselet gir altså ikke et mål på temperaturer dag for dag, men et helhetlig bilde av perioden man går inn i.

Bjørn Erik Larsen

Nyttig for næringer

Datamengdene kommer fra satellitter, modeller og observasjoner. Varslingen er så langt bare en del av et forskningsprosjekt, der målet er produsere pålitelige varslinger.

Målingene skal også kunne si om det blir spesielt mye eller lite nedbør.

Sesongvarslinger er spesielt nyttig for næringer som landbruket, vannkraftindustrien og forsikringsbransjen.

– I 2018 hadde vi for eksempel varsel om en kald vinter. Dette kan være nyttig for forsikringsselskaper, for å få kunnskap om risikoen for skader som har direkte med frost å gjøre. Det samme gjelder om det stor risiko for flom. De vil kunne tape mye penger på dårlig vær, og må justere prisene som følge av dette, sier Kolstad.

Kolstad sier at det er for tidlig å varsle været for juli, men at dette kommer i midten av denne måneden.

– Men det er ekstremt liten sannsynlighet for at vi får en like tørr sommer i år som i fjor, sier han.