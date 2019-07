Den foreløpige obduksjonsrapporten etter drapene på Sotra viser at ekteparet døde som følge av stikkskader.

Ekteparet i 60-årene ble funnet døde på Kolltveit torsdag i forrige uke. Sønnen (40) til de drepte ble pågrepet på åstedet, og skal ha erkjent drapene.

Ofrene er obdusert ved Gades Institutt i Bergen.

De foreløpige rapportene viser at begge de drepte døde som følge av skader og forblødning etter flere knivstikk. Rapportene gir ikke noe nøyaktig dødstidspunkt, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.

Politiet har sikret flere kniver og mener å ha kontroll på det som er brukt som drapsvåpen.

Legger frem tidslinje

I pressemeldingen skriver politiet at det har vært en rekke spørsmål om hvem som varslet politiet og hva de varslet om, og at de derfor presenterer følgende tidslinje for drapssaken:

17.10: Politiet blir varslet av AMK. De har fått en bekymringsmelding om siktede og ønsker at politiet blir med ut på oppdraget. Det er pårørende til siktede som ringer AMK. Ambulanse og politi rykker ut til Kolltveit.

17.49: Ambulansen melder at de er i kontakt med pasienten (senere siktede).

18.05: Patruljen melder til operasjonssentralen at de er på et drapsåsted, to personer er funnet døde. Siktede ble pågrepet etter å ha forklart at han hadde tatt livet av sine foreldre. Politiet setter så fortløpende i gang varsling av kriminalteknikere, som rykker ut, og videre varsling for igangsetting av drapsetterforskning.

Politiet skriver at de avdøde begge ble funnet i garasjen.

– Døren til garasjen var lukket da ambulanse og politi kom til stedet. Politiets undersøkelser viser at de to ble drept utenfor huset og så plassert i garasjen av siktede, skriver politiet i pressemeldingen.

Videre heter det i pressemeldingen at politiets undersøkelser så langt samsvarer godt med siktedes egen forklaring av hendelsene.

– Siktede skal ha spylt oppkjørselen foran huset, slik at det ikke var noen åpenbare spor etter drap da ambulanse og politi kom til stedet, skriver politiet.

Avhørt to ganger

Siktede er formelt avhørt to ganger. Første gang om kvelden torsdag 27. juni og igjen om ettermiddagen torsdag 4. juli. Han har begge gangene vært bistått av sin forsvarer, opplyser politiet.

– Siktede forklarer seg greit om konkrete hendelser natt til torsdag 27. juni og frem til han ble pågrepet av politiet. Han samarbeider og er villig til å svare på spørsmål, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet vil ikke si noe om konkret innhold i siktedes forklaring. Siktede har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld.

– Har det tungt

Fredrik Verling forsvarer den siktede mannen. Han sier til BT at han treffer siktede jevnlig.

– Han har det vanskelig og tungt.

Politiet opplyser at siktede har gjennomgått en primærpsykiatrisk undersøkelse.

– Resultatet av denne medfører at politiet har fått oppnevnt to sakkyndige som skal gjøre en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Politiet kan ikke kommentere innholdet / resultatene av disse undersøkelsene, heter det i pressemeldingen.

Vurderer helsehjelp

Den siktede 40-åringen skal ha slitt med psykisk sykdom i en årrekke. Ifølge politiet undersøker helsepersonell om mannen er tilregnelig.

Også Helsetilsynet skal opprette tilsynssak mot Helse Bergen, der mannen har vært pasient. Helsetilsynet skal vurdere om mannen har fått forsvarlig helsehjelp.

– Vi har sett på førstehåndsinformasjon og en kopi av journalen. Nå ber vi om en uttalelse fra ledelsen i Helse Bergen som har tilknytning til saken, uttalte avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Brynhild Braut til BT tidligere denne uken.