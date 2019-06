Ettåringen fra Askøy døde trolig av blodforgiftning.

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, ifølge en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Konklusjonen i rapporten er at dødsfallet har sammenheng med infeksjon hos ettåringen. Det er foreløpig påvist to bakterietyper; Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni.

Alvorlige komplikasjoner

Samme type Campylobacter er påvist hos andre pasienter fra Askøy innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand, heter det i pressemeldingen.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Blodforgiftning

Rettsmedisineren mener at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at Campylobacter har medført blodforgiftning.

Campylobacter i tarm kan medføre nedsatt allmenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten.

Bård Bøe

«Trolig kobles til drikkevannet»

Avdødes Campylobacter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres med tanke på om campylobactene i drikkevannet er av samme DNA type som campylobactene som er påvist hos ettåringen, heter det i rapporten.

Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet.

Gjennomgang med foreldrene

Politiet gikk søndag gjennom den foreløpig rapporten med den avdøde ettåringens foreldre og deres bistandsadvokat, Kjetil Ottesen.

Foreldrene bad om tid til å fortelle øvrige familie om innholdet og ønsket derfor at politiet ventet med å gå ut med resultatet til mandag morgen.

Den ett år gamle gutten døde 5. juni på Haukeland Universitetsykehus, og ble obdusert på Gades Institutt.

Han ble begravet fredag.

– Må ikke skje igjen

Geir Martin Strande

Askøy kommune beklager i en pressemelding mandag morgen at de ikke har vært i stand til å levere sikkert drikkevann til innbyggerne.

«Vår omtanke går først og fremst til barnets familie som nå står midt oppe i sitt livs største krise», heter det i pressemeldingen.

Askøy kommune skriver videre at de vil bidra til å få svar på hvorfor drikkevannet i kommunen har blitt forurenset, og at de gjør alt som står i deres makt for å bidra til å gjenopprette befolkningens tillit til vannforsyningen i kommunen.

«Dette må ikke skje igjen», skriver ordfører Terje Mathiassen.

Hovedteorien

I helgen ble det kjent at smitten i Askøy-vannet trolig skyldes avføring fra dyr.

– Hovedteorien vår nå er at det har kommet avføring på toppen av bassenget. Når det har regnet har vannet blitt infisert av avføringen. Deretter har det infiserte vannet trukket ned i sprekker i fjellet, sier varaordfører Bård Espelid.

Paul S. Amundsen

72-åring døde

Fylkeslegen i Vestland har besluttet å åpne tilsynssak mot Askøy kommune og Haukeland universitetssykehus i forbindelse med dødsfallet. I tillegg er det åpnet tilsynssak etter at en 72 år gammel kvinne døde onsdag i forrige uke.

Hun ble innlagt med mage- og tarmbakterier, og det var påvist Campylobacter også hos henne.