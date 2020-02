Norges Toppidrettsgymnas har fått avslag på å etablere seg i Bergen

– Jeg er veldig overrasket. Jeg følte vi hadde en veldig god søknad og det er sjelden at det er så massiv støtte, sier administrerende direktør Øyvind Langørgen i stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas.

AKTUELT STED: Det var her på Brann stadion Norges Toppidrettsgymnas hadde lyst til å etablere seg. Foto: BERGENS TIDENDE

Det var fredag avslaget fra Utdanningsdirektoratet kom.

Øyvind Langørgen sier til BT søndag at de har bestemt seg for å klage på avgjørelsen om at de ikke får lov til å åpne en videregående skole i Bergen.

– Planen vår er å åpne en ungdomsskoleklasse og en klasse for videregående elever i august 2020. I november fikk vi godkjent ungdomsskolen, men vi kommer ikke å starte den dersom vi ikke får ha en videregående skole, sier Langørgen.

Men den administrerende direktøren i stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas har ikke gitt opp håpet om at de drive skole på Brann stadion.

– Vi har fått massiv støtte fra sentrale aktører. Håndballkretsen, Paradis Tennisklubb, Sandviken fotball jenter, Sportsklubben Brann, Norges Motorsportforbund, Olympatoppen Vest, Hordaland fotballkrets, Idrettskretsen og E-sportforbundet, oppsummerer han.

– Hva tror du avslaget skyldes?

– Utdanningsdirektoratet henviser til at det er idrettstilbud på de videregående skolene Tertnes, Metis, Amalie Skram, Åsane gymnas og Voss gymnas. Men Norges Toppidrettsgymnas skal være et helhetlig toppidrettstilbud som ligger på et annet nivå, sier Langørgen.

Han hevder at avslaget er tynt begrunnet og legger ikke skjul på at han er skuffet.

– Jeg tenker mest på tilbudet for ungdom og idrett i Bergen. Med vårt tilbud kunne ungdommene ha blitt lenger i byen i stedet for å reise ut. Norges Toppidrettsgymnas skal leve fint uten at vi er i Bergen, men vi håper fortsatt å få det til, sier Langørgen.

Han forteller at det er Kunnskapsdepartementet som skal behandle klagen de skal sende.

