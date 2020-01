Brann i sentrum

Tre personer ble evakuert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

RØYK: Det var mye røyk i bygget da brannvesenet startet slukningsarbeidet. Foto: Helge O. Svela

Rundt klokken 12.45 rykket brannvesenet ut til en brann i Halvkannesmauet i Bergen sentrum.

Ved 13-tiden opplyste Krister Skei ved 110-sentralen at de hadde kontroll:

– Vi er på stedet nå og har fått bekreftet at det har vært åpne flammer og røyk i leiligheten. Brannen er under kontroll, men vi vet ikke hva som utløste brannen eller hvor stort omfanget er, sa han.

– Dramatisk

Operasjonsleder i politiet, Bjarte Rebnord, opplyser at tre personer ble evakuert fra bygget.

– Det var en dramatisk situasjon med mye flammer og røyk før brannvesenet kom til stedet. Brannen er nå slukket, og brannvesenet tar seg gjennom boenhetene for å undersøke, sier Rebnord.

Klokken 13.39 skriver politiet at de har kontroll på alle beboerne som bodde i de aktuelle leilighetene. To personer blir tilsett av ambulanse på stedet.

– Ellers ikke meldt om personskade, skriver politiet.

Det er fortsatt ikke avklart hva som er årsaken til brannen, og operasjonslederen legger vekt på at det kan ta tid før brannvesenet får dette fastslått.

SLUKKET: Brannvesenet opplyste at de hadde kontroll på brannen i 13-tiden. Foto: TOR HØVIK

– Store skader på leiligheten

Brannsjef Leif Linde sier til BT at det brant i en leilighet i husets første etasje.

– Det var fullt utviklet brann i leiligheten og røykfullt i resten av huset. Det er store skader på leiligheten som brant, sier han.

Han forteller at brannvesenet raskt fikk slukket brannen, og at de nå jobber med å kontrollere at det ikke er varme branngasser i huset.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 13:24 Oppdatert: 24. januar 2020 14:19

Mest lest akkurat nå

Anbefalt