Podkast: – Kan dei ikkje berre ta bussen?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I STUDIO: Gerd Margrete Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll held deg oppdatert på denne vekas store saker i siste utgåve av podkasten «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Det gryande ferjeopprøret lagar også opprør i denne vekas episode av «Nokon må gå».

Pendlarar som tar ferje i Hordaland opplever no at det er blitt mykje dyrare å reise med bil som følgje av Autopass-innføringa. Samstundes er det blitt gratis å vere passasjer eller gå ombord i ferja.

– Eg står i fare for å bli ferjepolitikkens Marie Antoinette, men: Kan dei ikkje berre ta bussen? spør kommentator Jens Kihl.

– Det er ikkje alle som kan ta bussen. Og viss du allereie pendlar brukar du enormt mykje tid av dagen din på å gjere det. Og folk må få lov til å pendle, seier Gerd Tjeldflåt.

– Ja, folk skal få lov til pendle. Spørsmålet er kven som skal betale for det, seier Morten Myksvoll.

I tillegg er det sjølvsagt tema at skulebyråd Linn Kristin Engø (Ap) denne veka måtte gå frå stillinga si. Korleis blir bergenspolitikken etter Vigilo-skandalen?

Morten Myksvoll blir også heftig utspurt om konsekvensar av Brexit, medan tema for Å Vestland er stygge kyrkjer.

Høyr vekas episode her eller i BT Lytt, som du kan laste ned i App Store (for iPhone/iOS) eller Google Play (for Android).

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 09:01

