Byrådskrise i Bergen: Flertall for mistillit mot skolebyråden

Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) må gå etter Vigilo-skandalen. Uviss fremtid for hele byrådet.

BAKGRUNNEN: Tirsdagens høring om Vigilo er bakgrunnen for et mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Kristin Engø. Her med kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Foto: Silje Robinson (arkiv)

Siste: Da er det klart. Også FNB sier de har mistillit til skolebyråden.

– For oss har det viktigste fokuset vært på de berørte i saken. Vi som folkevalgte er forpliktet til å stå på deres side, sier Trym Aafløy.

Rett før klokken 20 gikk han og partikollega Cesilie Tveit ut og sa at også FNB støtter et mistillitsforslag mot skolebyråd Engø.

Dermed er det flertall for mistillit mot henne. Byrådsleder Roger Valhammer gikk i går ut og sa at hele byrådet vil gå av dersom det blir mistillit mot skolebyråden.

– Det er den som sitter på toppen som må ta støyten. Det vi har sett er at skolebyråden enten ikke har forstått, eller har ignorert det ansvaret hun har for våre innbyggere, sier Aafløy.

Hele bystyregruppen til FNB var samlet om beslutningen om mistillit.

– Dersom bystyret ønsker det, er FNB klare til å gå i byråd, sier Trym Aafløy.

Valhammer: – Overrasket over SV

Byrådsleder Roger Valhammer møtte pressen kort tid etter at flertallet for mistillitsforslag ble kjent.

Han er klar på at det ikke er aktuelt å ofre skolebyråden for å redde byrådet.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for mistillit mot skolebyråden, men jeg har vært tydelig på at dette er en mistillit mot hele byrådet. Dette er en sak der flere, inkludert meg selv, har hatt ansvar, sier Valhammer.

Byrådslederen var selv skolebyråd før Engø.

Han sier at han er overrasket over at SV går inn for mistillitsforslaget.

– Jeg er spent på deres begrunnelse. Utvalgslederen gikk inn for en åpen høring og gikk dermed glipp av taushetsbelagt informasjon som kunne belyst saken, sier han.

TIDLIG UTE: SVs gruppeleder Mikkel Grüner satt klar i møterommet i god tid før møtestart. Foto: Bård Bøe

SV mener Vigilo ble lukket for seint

Etter flere timer i møte på Ørnen hotell i kveld kom også SV til avgjørelsen at partiet har mistillit mot skolebyråd Linn Kristin Engø.

– Vi har diskutert vårt syn på Vigilo-saken. Vi har kommet frem til at SV ikke lenger har tillt til Engø som skolebyråd. Vi vil fremme et mistillitsforslag på neste bystyremøte, sier Mikkel Grüner.

Han sier de har hatt en lang og prinsipiell debatt om selve saken.

– Byråden skulle i september gjort det hun kunne for å stoppe at Vigilo ble rullet ut to uker senere. Kommunen har mistet kontrollen over et stort digitaliseringsprosjekt, det er byråden sitt ansvar, sier Grüner.

MISTILLIT: Etter tre timers møte kunne SVs gruppeleder konkludere med at SV ikke har tillit til skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap). Foto: MARITA AAREKOL

Han sier at SV ikke stiller mistillitsforslag mot byrådslederen, og at byrådets videre skjebne ikke har vært en del av diskusjonen.

– Opp til byrådet

– Betyr det at det eneste som kan redde byrådet, er at Engø går av frivillig?

– Vi stiller et mistillitsforslag mot henne. Hvordan byrådet som kollegium vil håndtere det, er opp til dem. Men det er klart, det er ikke naturlig å votere over et mistillitsforslag mot en byråd som allerede har gått av.

Grüner sier at SV vil stille seg solidarisk med dem som er rammet av feilen kommunen gjorde.

Han ønsker ikke kommentere byrådsleder Roger Valhammers varsel om at han vil stille kabinettspørsmål i saken.

– Det har ikke vært en stor del av denne saken for oss. For oss handler dette utelukkende om skolebyrådens politiske ansvar. Vi har ikke mistillit til Valhammer, og kommer aldri til å støtte et Høyre-byråd, sier Grüner.

– Er det noe som kan gjøre at dere trekker mistillitsforslaget, utenom at Engø går av?

– Nei. Enten har man tillit eller så har man det ikke. Vi har ikke tillit til skolebyråden.

Mistillitsforslaget vil bli fremmet i bystyremøtet neste uke, men trolig ikke stemt over før i det neste bystyremøtet etter det.

LUKKEDE DØRER: Hele SVs bystyregruppe, inkludert vararepresentanter, har i kveld sittet i møte for å diskutere hvilken tillit de har til skolebyråden. Slik så det ut etter at møtet hadde vart i to timer og tre kvarter. Foto: MARITA AAREKOL

Høyre: – Mennesker satt i livsfare

Høyre har også konkludert. Bystyregruppene har ikke tillit til Engø og vil fremme mistillitsforslag i første bystyremøte.

– Vi har har hatt en grundig gjennomgang før vi landet på en konklusjon. Høyre mener at mennesker er satt i livsfare og har derfor ikke tillit til skolebyråden, sier Marte Leirvåg (H) like etter klokken 18 torsdag kveld.

Hun mener høringen avdekket at byråden som øverste ansvarlig burde fulgt opp Vigilo-prosjektet på en langt bedre måte.

– Den lange tiden det tok fra en mor varslet til kommunen grep inn, mener vi var svært kritikkverdig. Dessuten fikk vi en ganske rystende redegjørelse fra advokaten til den ene moren som har sagt at hun sover med balltre. Hun frykter for sitt eget liv og barnet sitt liv.

Hele gruppen til Høyre stilte seg bak forslaget.

– Den totale mangelen på styring fra byråden har medført at mennesker har blitt satt i fare, sier Leirvåg.

ANKOM MØTE: Harald Hove og Hilde Onarheim på vei inn i Høyres gruppemøte. Foto: Linda Hilland

– Total ansvarsfraskrivelse, mener Frp

Heller ikke Frp har tillit til skolebyråden. I en pressemelding skriver de:

«FrPs bystyregruppe har nå drøftet saken grundig, og kommet til at det er grunnlag for mistillit.»

– Vi har ikke tillit til skolebyråden eller måten hun har håndtert saken på. Høringen har vist oss total ansvarsfraskrivelse, og man har altså satt barn og familier i direkte fare, skriver de i pressemeldingen.

ALVOR: Frps Marte Monstad har ikke tillit til skolebyråden. – Det virker ikke som om byrådet selv har innsett alvoret i Vigilo-saken, sier hun. Her på gruppemøtet til Frp. Foto: Marita Aarekol

Frp er også tydelig på at dette handler om noe så grunnleggende som innbyggernes trygghet.

– Vi aksepterer ikke at byrådslederen bruker dette i et politisk spill. Frp kommer alltid til å sette innbyggernes trygghet først, påpeker gruppeleder Marte Monstad.

KLAR: Trym Aafløy er klar til å starte møtet. De vil tidligst bli ferdig klokken 20, sier han. Foto: Kristin Jansen

Dette er bakgrunnen

Den dramatiske situasjonen oppsto etter Vigilo-skandalen i Bergen kommune. Her fikk en rekke foreldre som ikke skulle ha tilgang til informasjon om egne barn tilgang til dette gjennom skoleappen Vigilo. Tabbene fikk alvorlige konsekvenser.

En kvinne har fortalt BT hvordan hun sov i sengen med balltre etter at hennes voldelige ekssamboer fikk tilgang til informasjon om deres felles barn.

Tirsdag svarte skolebyråd Engø på spørsmål om saken i en åtte timer lang høring i Utvalg for barnehage, skole og idrett. Det er denne høringen som ligger til grunn for diskusjonene om mistillit.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 16:30 Oppdatert: 23. januar 2020 20:32

