58 evakuert i Sandviken: Frykter mur og hus kan rase ut

Flere hundre tusen liter vann kan ha rent ut. 58 beboere er evakuert, og E39 er stengt i retning Bergen sentrum.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

VANNLEDNINGSBRUDD: – Det er masse vann i området. Mye vann som går ned i Sandviksveien, sa Håkon Myking, vaktkommandør ved 110-sentralen, like før midnatt. 2211-tipser

Det oppsto sent tirsdag kveld et større vannledningsbrudd ved E39 i Sandviken. Politiet opplyste at det rant vann ut av en mur under motorveien.

Nødetatene sendre store ressurser til stedet, og det ble iverksatt evakuering av flere hus nedenfor muren.

Klokken 02.50 meldte NRK at 58 beboere i ti hus er evakuert.

Les også Varsler trafikkaos onsdag morgen: Ber folk unngå å reise til sentrum

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker opplyste klokken 01.45 at minst 24 mennesker er evakuert.

– Det er antallet som har behov for hotellovernatting. Så kan det være flere som har ordnet seg selv, sa han.

Ingen personer er skadet eller savnet.

E39 stengt mot Bergen

E39 er helt stengt mot Bergen på grunn av vannledningsbruddet. Politiet advarer natt til onsdag at veien trolig vil være stengt også onsdag morgen, noe som vil gi store utfordringer i morgenrushet.

– Det er et massivt vannledningsbrudd, det er alvorlig, sier John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Vegvesenet frykter at masser er gravd ut under veien. Derfor vil den trolig forbli stengt en stund.

VENTER: Mannskapene ventet på at vannet skulle stenges før de gikk inn i området. – Vi frykter at det er rasfare, at både muren og et hus kan stå i fare for å rase ut, sa utrykningsleder Åge Lie. Marit Hommedal, Scanpix

– Mur og hus kan rase ut

Litt etter midnatt ventet brannmannskapene på at Bergen Vann skulle få stengt av vannet, slik at de kan gå inn i området.

– Situasjonen er uavklart. Vi frykter at det er rasfare, at både muren og et hus kan stå i fare for å rase ut, sa utrykningsleder Åge Lie i brannvesenet.

Han fortalte at alle som bor i husene som er rammet – nedenfor E39, like ved den nedre inngangen til Gamle Bergen – er evakuert.

Da BT var på stedet rundt midnatt, kunne man høre vanne fosse nedover mot Sandviksveien. Veien var sperret for både biler og gående.

Halleraker forteller at vannet i 01.30-tiden hadde avtatt.

– Det er ikke de samme mengdene lenger. Det er normalt 200.000 liter vann i timen som passerer i dette røret, så det er store mengder som har rent ut, sier han.

EVAKUERT: Philippe Bessermans. Pål Andreas Mæland

Våknet da vannet traff huset

Philippe Bessermans og samboeren Malin Hjelle bor i et av husene som er evakuert i Sandviksveien. De forteller at de lå og sov da de hørte en buldrelyd, nesten som torden.

Det viste seg å være vann som traff huset.

– Vannet fosset ut på begge sider av huset, sier Hjelle.

De fikk etter hvert beskjed om å evakuere. Bessermans og Hjelle forsto det som at politiet fryktet at muren skulle rase ut, at det var derfor de måtte evakuere.

– Vi savner våre to katter. De har sikkert blitt redde og løper rundt et sted her, sier Bessermans.

EVAKUERT: En buss fraktet de evakuerte til hotell i natt. Marit Hommedal, Scanpix

– E39 blir stengt i lengre tid

Nødetatene ble varslet klokken 23.11.

– Vi har ikke full oversikt. Det er masse vann i området. Mye vann som går ned i Sandviksveien. Vi skal evakuere noen hus, sier Håkon Myking, vaktkommandør ved 110-sentralen like før midnatt.

Politiet opplyser natt til onsdag at E39 mot Bergen ser ut til å bli stengt i lengre tid, og ber folk om å unngå å reise til Bergen sentrum onsdag morgen.

Omdal ved Vegtrafikksentralen understreker at E39 fra Bergen sentrum og nordover mot Åsane er åpen. Denne veien ligger på oversiden av vannledningsbruddet og er ikke berørt.

Skyss varsler at flere bussruter er innstilt onsdag. Les mer om det varslede trafikkaoset her.

STORE RESSURSER: Flere brannbiler og politibiler ble sendt til Sandviksveien. Pål Andreas Mæland

Anbefaler å koke vann

Bergen kommune skriver på sine nettsider at flere adresser i Sandviken har meldt de er uten vann, har lavt trykk eller misfarget vann etter vannledningsbruddet, og skriver:

«Dersom du opplever å ha brunt vann og/eller luft i rørene anbefaler vi at du, for sikkerhets skyld, koker vannet inntil videre.»

Kommunen legger til at de arbeider med å kartlegge omfanget av ledningsbruddet, og at de vil komme med flere opplysninger etter hvert. Bergen Vann vil jobbe på stedet til alle har fått vannet tilbake.

«Når vannet er tilbake kan man oppleve misfarget vann og/eller luft i rørene; skyll i så fall godt ut med kaldt vann frem til vannet ser normalt ut.»