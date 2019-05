«Jeg er glad i noen av dere, så holder dere unna skolen i dag», skal det ha stått i meldingen, der eleven poserte med et våpen. Er nå løslatt av politiet.

En elev ved en Osterøy videregående skole ble fredag ettermiddag pågrepet, etter at politiet fikk kunnskap om en mulig trussel om skoleskyting i en Snapchat-melding.

Meldingen besto av et bilde av personen som poserte med noe som lignet på et våpen. Teksten med bildet var på engelsk. Oversatt skal det ha vært noe sånn som at «jeg er glad i noen av dere, så holder dere unna skolen i dag». Politiet fikk vite om meldingen klokken 14.45.

Ble pågrepet

Samtidig fikk de også vite hvem som hadde sendt bildet og hvor vedkommende gikk på skole. Allerede klokken 15.20 pågrep en patrulje personen og beslagla en softgun.

Eleven som ble pågrepet har i avhør erkjent å ha sendt bildet til noen av sine venner, og sagt at det var ment som en spøk.

– Etterforskningen så langt har ikke avdekket annet enn at dette er tankeløs kommunikasjon, og aldri var ment som en konkret trussel. Saken er fortsatt under etterforskning, skriver operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Løslatt

Den siktede eleven ble løslatt fra arresten lørdag. Skolen er orientert om saken, og vil følge opp alle sine elever og deres foresatte på mandag.

– Politiet ser alvorlig på saken. Vi vil ikke tolerere slike handlinger, og alle slike trusler vil bli etterforsket, skriver politiet i pressemeldingen.

Politioverbetjent Håvard Skattum sier de ikke ønsker å gå ut med kjønn eller alder på personen. Softgunen som ble beslaglagt ser både på bildet og i virkeligheten ut som et militært våpen.

– Det er helt umulig å kunne se om dette er ekte eller ikke, sier Skattum.

Får en reaksjon

Han sier politiet tok det på største alvor.

– Det var helt opplagt at vi måtte reagere umiddelbart. Kombinert med lokalkunnskap og litt tilfeldighet traff patruljen på personen utenfor området til Osterøy videregående skole.

Politioverbetjenten sier vedkommende er kommet hjem. Etterforskningen fortsetter.

– Vi skal sjekke litt mer i omgangskretsen og elektroniske media for å sikre oss at vi ikke står ovenfor noe annet enn en forferdelig dårlig spøk.

Hvilken straff eller om det blir straff er ikke avklart ennå.

– Det er en alvorlig hendelse, så det går nok mot en reaksjon enten fra politiet eller retten.

Holder krisemøte på skolen

Rektor ved Osterøy videregående skole, Magne Ottar Espelid, fikk først vite om Snapchat-spøken etter at eleven ble pågrepet fredag ettermiddag. Siden har rektoren har hatt løpende kontakt med politiet.

– Dette er jo et mareritt-scenario for enhver skole, sier Espelid til BT.

Søndag samles skolens ledergruppe, politiet og representanter fra fylkeskommunen for å planlegge mottakelsen av elevene mandag morgen.

– Vi må først og fremst og fortelle hva som har skjedd. Elevene kommer nok til å stille mange spørsmål. Vi må stille med de ressursene vi har, sier han.

Fylkeskommunen har en beredskapsplan ved slike hendelser, ifølge Espelid.

– Vi har et apparat rundt oss som kan hjelpe oss å løse slike problemer, sier rektoren.

Hvordan følger dere opp eleven?

– Vi må finne ut av hvordan dette gjøres best for alle, og snakke med eleven. Saken er jo fortsatt under etterforskning. Jobben som blir gjort fremover er viktig, sier han.

Espelid har vært rektor på skolen i syv år.

– Jeg har aldri opplevd noe som dette her før, sier han.