1950-årene – en lang folkefest

Seks biler fra Bergen skulle delta i Rally Viking i august 1952. Her er det klart for lokal start på Festplassen. Det skulle kjøres på idealtid fra Bergen via Hardanger til Oslo, med innkomst på Ullevaal stadion. En innlagt bakkeprøve ble vunnet av Per Malling og Gunnar Louis Orøn fra Bergen i en Citroën. Både danske, svenske og tyske biler deltok. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL