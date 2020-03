Her spiller hun for nabolaget i Hødden

Søndag klokken 18 var det minikonsert i borettslaget Sophus Pihls gate i Hødden.

Sofie Kolve Haukås studerer musikk og sto på altanen i andre etasje med trompet.

På altanen over satt Ivar Lindberg med sitt piano. Sammen spilte de Jahn Teigens «Optimist». Naboer fulgte med fra gaten, på altaner og i vinduer.

Konserten er et resultat av Norges Musikkorps Forbunds kampanje «Hele Norge spiller». Den ble satt i gang etter utbruddet av koronaviruset. Tanken er at folk skal ut og spille, klappe, hoie og tromme for dem som holder hjulene i gang i det norske samfunnet som nå er stengt ned for å bekjempe koronautbruddet.

Etter at de to ungdommene var ferdig med Teigens sang, tok Yngvar Skår over scenen på altanen i andre etasje og sang for naboene. Laila Kolve avsluttet konserten fra samme altan med fløytespill. Alt til applaus fra naboene i Sophus Pihls gate.