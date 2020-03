Koronasmittet pasient døde i Bergen

Dødsfallet er det første koronarelaterte dødsfallet i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Bård Bøe

Ifølge Haukeland universitetssjukehus døde pasienten mandag. Avdøde er en eldre person.

– Av personvernhensyn gir vi ikkje ytterlegare informasjon om den avdøde, skriver sykehuset videre på Twitter.

Totalt er tolv personer innlagt på Haukeland med koronasmitte. To av dem får intensivbehandling. Begge er eldre, ifølge Helse Bergens nettside tirsdag.

2371 bekreftet smittet

Dødsfallet er det første koronarelaterte dødsfallet i Vestland. Mandag ble det bekreftet to andre dødsfall ved Akershus universitetssykehus. Totalt har elleve koronasmittede mennesker mistet livet i Norge.

Det er totalt 2371 personer som er bekreftet smittet i Norge. I Vestland fylke er det bekreftet 234 personer som er smittet av koronaviruset.

Nye tiltak tirsdag

Tirsdag skal regjeringen fortelle hva som skjer med de restriktive tiltakene som ble innført 12. mars.

Det handler om stengingen av skoler, barnehager og universiteter. Stenging av treningssentre, frisører, svømmehaller og puber. Forbud mot idrettsarrangementer og kulturarrangementer.

Norske leger har bedt om strengere tiltak.

– I denne kritiske fasen mener vi bestemt at enda strengere tiltak er det som er nødvendig, for at vi i Norge skal klare tilsvarende smittebegrensning som i Sør-Korea og i Kina. Da kan epidemien forhåpentlig snarlig brenne ut, har flere leger skrevet i et innlegg i BT.