Skredfare stopper togene på Bergensbanen

All passasjertrafikk innstilles på Bergensbanen frem til mandag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Uvær på fjellet søndag formiddag, som her på Finse. Togtrafikken er stanset inntil videre på grunn av skredfare. Foto: Webkamera

Det har gått et ras mellom Myrdal og Hallingskeid. Vy instilller derfor all togtrafikk på Bergensbanen resten av dagen, inkludert nattogene mellom Bergen og Oslo.

- Situasjonen er ekstra utfordrende på grunn av værforholdene og korona-situasjonen, sier kommunikasjonssjef Nina Schage i Vy til BT.

Store forsinkelser

420 passasjerer som befinner seg på tog mellom Oslo og Bergen søndag formiddag, må belage seg på store forsinkelser.

– Vi setter opp busser for 350 passasjerer som er på tog fra Oslo til Bergen. På grunn av korona-restriksjonene må vi halvere antall passasjerer i hver buss til 25 personer. Det vil derfor ta noe tid før vi får alle avgårde fra Geilo mot Bergen, sier Schage.

For passasjerer på østgående tog, blir det buss hele veien fra Voss til Oslo.

50 personer som venter på Finse stasjon, blir hentet med tog til Geilo og kjørt med buss mot henholdsvis Oslo og Bergen.

Stor skredfare

Schage betegner situasjonen som krevende.

– Noen passasjerer uttrykker bekymring over å sitte tett i frykt for korona-smitte, og vi trenger mange busser siden passasjertallet må halveres. På toppen av dette er det dårlig vær på fjellovergangene, sier hun.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier dette om situasjonen:

– Det har gått et mindre snøras over linjen, men det er svært stor skredfare på strekningen og det er derfor besluttet å innstille all persontrafikk på Bergensbanen mellom Geilo og Myrdal, sier han.

– Prioriterer gods

Det blir gjort en ny vurdering av situasjonen på strekningen og gjenåpning av togtrafikken mandag morgen.

Ifølge Vy er det uklart når Bergensbanen åpner for normal passasjertrafikk igjen mellom Østlandet og Vestlandet.

– Når Bergensbanen åpner igjen, vil godstog ha førsteprioritet slik at vi får fraktet mat, medisiner og andre nødvendige varer over fjellet, sier kommunikasjonssjef Schage.