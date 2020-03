Sykehjemmene i Bergen stenger dørene

– For noen er det drastiske tiltak, de får ikke se sin mor eller far, sier sykehjemsstyrer.

Styrer Marit Møller Wolfe ved Midtbygda sjukeheim er bekymret for hva hva som venter pasientene, pårørende og de ansatte. Foto: Rune Sævig

Sykehjemmene i Bergen avviser besøk fra pårørende og avlyser alle aktivitetstilbud. Og hjemmesykepleien begrenser arbeidet til kun «nødvendig helsehjelp».

Dette blir gjort for å forsøke å hindre koronasmitte blant eldre.

For Marit Møller Wolfe ved Midtbygda sjukeheim betyr det at hun inntil videre er styrer for en lukket institusjon.

– Vi har stengt sykehjemmet for all aktivitet. Det er kun ansatte med kontrakt som kommer inn og ut, sier hun.

Og legger til:

– Stort sett får vi heiarop, og de pårørende er glade for at vi verner om de som bor her. Men for noen er det drastisk, de får ikke se sin mor eller far.

Hun forteller videre at hverdagen er blitt mer utfordrende.

De ansatte tar seg tid til noen få aktiviteter utenfom daglige gjøremål, blant annet «verdige måltider».

– De som er her skal få stimuli, men det må vi stå for selv. Da sier det seg selv at det ikke blir like mye, sier Wolfe.

Disse lappene møter personer utenfor sykehjemmet i Åsane. Foto: Rune Sævig

Prioriterer livsnødvendig helsehjelp

Både direktør Anita W. Johansen for etat for sykehjem og direktør Berit Breistein for etat for hjemmebaserte tjenester beskriver situasjonen er krevende.

Både med tanke på helsepersonell som er satt ut av spill, tilbudet til brukerne og pasienten og strengere restriksjoner for pårørende.

I forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke Covid-19, skrev Bergen kommune følgende om besøk til sårbare grupper:

«Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler».

Brudd på bestemmelsene i forskriften kan straffes med fengsel på inntil to år.

– På sykehjemmene tar vi i utgangspunktet ikke imot besøk, sier Johansen.

Regelen ble strammet inn før helgen, ifølge henne.

Ifølge Bergen kommune blir kun nødvendige besøk på sykehjem godkjente. Bildet er fra Løvåsen sykehjem i januar i år. Foto: Tor Høvik (arkiv)

– Fra mandag er alle aktivitetssentrene stengte. Hjemmesykepleien sørger for nødvendig helsehjelp for dem som trenger det, sier Breistein.

I tillegg omdisponerer vi det vi har av tilgjengelig helsepersonell, sier direktøren for hjemmebaserte tjenester.

Koronasmittede pårørende kan få komme

Ifølge sykehjemsdirektøren blir «nødvendige besøk» vurdert fortløpende, og må avtales direkte med sykehjemmet.

Hun understreker at pårørende «selvfølgelig» skal få komme på besøk dersom en pasient er døende.

– Får koronasmittede pårørende besøke døende pasienter?

– Det må i så tilfelle klareres med lege hos oss slik at et besøk kan gjennomføres på forsvarlig vis, sier hun.

Sykehjemsleder Wolfe har tillit til etatsdirektøren.

– Vi følger råd og veileding fra etaten. Det føles veldig godt og trygt, sier hun.

Og utdyper:

– Som dem bruker vi hodet og hjertet samtidig. Det vil si at vi kan åpne for besøk i noen tilfeller, men dette må altså avtales med ledelsen i forkant, sier Wolfe.

Beredskapssykehjem i Fyllingsdalen

Ifølge Johansen er det ingen påviste smittetilfeller av Covid-19 blant sykehjemsbeboere i Bergen kommune.

Det tallet forventer etatsdirektøren at stiger i løpet av dagen, opplyser Johansen i en e-post til Bergens Tidende i 13-tiden søndag ettermiddag. Hun kan ikke si noe om hvilke sykehjem det gjelder.

– Hva skjer med eventuelt syke pasienter?

– Fyllingsdalen sykehjem er beredskapssykehjem med tanke på Covid-19-pasienter i vår målgruppe som blir utskrevet fra sykehuset.

Og fortsetter:

– Eventuelle Covid-19-positive på sykehjemmene ellers skal fortrinnsvis ivaretas der, opplyser Johansen videre i e-posten.

– Vi vet ikke hva som venter oss

På Midtbygda sjukeheim forteller Wolfe at både pasienter, pårørende og ansatte er bekymret og redde.

– Klart vi er det, vi vet ikke hva som venter oss. Utbrudd på sykehjemmet vil ramme oss hardt, sier hun.

Til tross for en krevende situasjon, er Wolfe glad for at de ansatte på sykehjemmet har skjønt alvoret.

– Jeg er utrolig stolt over de ansatte, hvor langt de strekker seg. Det er virkelig en formidabel laginnsats, understreker hun.

