– Som forventet, sier UP-sjef Terje Oksnes.

Denne uken pågår en storaksjon i regi av European Traffic Police Network. Europeisk politi fokuserer på fartskontroller.

280 kvinner og menn i Utrykningspolitiet (UP) var på arbeid over hele landet onsdag, ifølge TV 2. På Vestlandet var 44 av dem i sving fra klokken 07.00 til 02.00 natt til torsdag.

– Vi gjennomførte 19 fartskontroller og kontrollerte 372 førere ved at de ble stanset. 195 ble ilagt forelegg for fartsovertredelser. Seks av dem mistet førerkortet, sier Terje Oksnes, UP-sjef på Vestlandet.

Aksjonen fortsetter

Oksnes styrer mannskap i Sogn og Fjordane, Hordaland og deler av Rogaland.

Ti av kontrollene ble gjennomført i Hordaland. Her ble også 91 av de 195 bilistene som kjørte for fort tatt.

– To førerkort ble beslaglagt, i tillegg til to ruskjørere, sier Oksnes om Hordaland.

Fartsaksjonen pågår til og med søndag, men det betyr ikke at UP sitter på kontoret over helgen.

– Vi har jo kontroller hele tiden, men denne uken er det særskilt fokus på fart, sier Oksnes.

Ørjan Deisz

– Den grove farten lavere

– Hva synes du om at 195 førere ble stanset i går fordi de kjørte for fort?

– Denne aksjonen har vært varslet, likevel kjører folk for fort inn i kontrollene. Det er unødvendig. Så ser vi at den grove farten er blitt lavere de siste årene. Det er positivt, sier Oksnes.

Han støtter seg til tallmateriale fra tidligere år:

I 2016 mistet 9 av 100 kontrollerte førerkortet i fartskontroller på onsdager i april. I 2017 var tallet 4.

I går var det 3 prosent av de kontrollerte som ble fratatt «lappen».

Fem tatt på Sletten

Det er ikke bare UP som aksjonerer for tiden.

Vest politidistrikt melder om at de hadde fartskontroll ved Slettebakken skole fra klokken 07.00 til 09.00 torsdag morgen.

Der ga politiet fem forenklede forelegg for fartsbrudd. Høyeste fart var 53 km/t i 30-sonen.