Slik er reglene for friluftslivet

Kortreist friluftsliv blomstrer i koronatiden. Her er reglene for teltliv, fjellturer og hunder i bånd.

Med snø på de mektige toppene rundt, synes borderkollien Ronja det er forfriskende å avslutte lufteturen med et bad i Hausdalselva sammen med Torill Midtun og Gabriela Luedy. Foto: Marita Aarekol

Med hunden Ronja stramt i bånd, kommer Gabriela Luedy og Torill Midtun i fint driv oppover grusveien i bunn av Hausdalen. Søre Gullfjellstoppen troner på den ene siden og Svinningen på den andre. Snø på toppene og vann så klart som glass i dalbunnen.

Dette er et yndet turmål for mange, men denne trioen bor midt i naturperlen.

– Vi holder hunden i bånd, og irriterer oss over dem som ignorerer båndtvangen. Men vi irriterer oss enda mer over dem som lar poser med hundeskitt ligge langs veien, sier Torill.

Etter lufteturen venter et forfriskende bad. På innmark får Ronja gå fritt uten bånd. Foto: Marita Aarekol

Vannet i Hausdalselva glassklart og kommer rett fra snøkledde topper. Luften er hustrig og vårkald. Det forhindrer ikke et bad i den nærmeste kulpen etter lufteturen. Foto: Marita Aarekol

Damene er godt kledd, og farten høy. Mosjon er viktig i koronatiden, og i det siste har de tre gjort det til en vane å avslutte med et bad i kulpen like ved gården der de bor.

– Det gir en god varme i kroppen når vi kommer på land, selv om det er kaldt i luften, sier Gabriela.

Ronja drar i båndet, og er klar for et bad.

Vil du ut på tur? Se reglene for ferdsel i naturen rundt Bergen her:

1. Teltliv

Familien Bjørkedal Aksnes bor bare et steinkast fra Nattlandsfjellet. Deler av forrige helg ble tilbrakt i telt, med kanskje byens beste utsikt. Foto: Marita Aarekol

Finn en fin plass og slå opp telt. Det er befriende godt å komme ut. Den såkalte allemannsretten er en gratisbillett til fine overnattingsplasser i naturen.

Loven skiller mellom utmark og innmark.

Ifølge allemannsretten kan man sette opp teltet sitt veldig mange steder i utmark.

Utmark er skog, myr, fjell og kystområder, med andre ord alt som ikke er innmark.

Innmark er dyrket mark og områder som hustomter, hager, gårdsplasser og jorder.

Når teltplassen skal finnes er det særlig to ting man må huske på: Hvor langt unna hus og hytter man er, og hvor lenge man lar teltet stå på samme sted.

Reglene sier:

Du må være minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte.

Du kan la telte stå inntil to døgn på samme sted, men lenger hvis du er på høyfjellet eller langt unna bebyggelse.

For byfjellene i Bergen er det noen lokale regler:

Telting, camping og leirslagning er forbudt i hele Fløyen-området. Her har Bergen kommune bare gjort unntak i noen områder ved Skomakerdiket og på Fløysletten. Men her må man søke Bergen kommune om lov.

Bergen kommune har også satt opp informasjonstavler om restriksjoner i drikkevannsområdene.

Her er aktiviteter som bading, fisking, bruk av båt, ferdsel med hest, telting, camping og overnatting i hengekøye ulovlig. Skiltene informerer om når du går inn og ut av nedbørfeltet.

2. Hengekøye

Familien har alltid likt å gå tur i området, men koronatiden ga inspirasjon til overnatting ute. Fra venstre koronavenn Tilla Cornelie Jørgensen Hoffland, Amalie Bjørkedal-Aksnes, Kristin Bjørkedal Aksnes, Bernt Ola Bjørkedal og Thea Bjørkedal-Aksnes Foto: Marita Aarekol

Hengekøyeovernatting er blitt en populær aktivitet. Her gjelder også reglene for allemannsretten som for telt.

3. Bål

Bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Ved spesielt stor brannfare kan brannvesenet forby all ild, også på tilrettelagte bålplasser. Foto: Rolf Øhman, Scanpix

Et bål kan være trivelig på leirplassen, men fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser.

Det er alltid forbudt å tenne bål på svaberg.

Det er likevel tillatt å gjøre egne vurderinger, og å tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Om det for eksempel ligger snø på bakken, eller har vært mye nedbør over lang tid.

Mange kommuner også har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet.

I Bergen er det etablert godkjente bål- og grillplasser på Fløyen og bålplass i Munkebotn og ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet.

Slik er Bergens retningslinjer:

Det skal være en ansvarlig person for bålet. Ansvarlig bør ha tilgang til mobiltelefon.

Den som bruker grill eller bål kan stilles ansvarlig for den skade det måtte medføre.

Slukkeutstyr (vannbøtter) skal være klargjort før bålet tennes.

Bål eller grill skal slokkes før du forlater plassen.

Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.

4. Griller

Engangsgriller må stå på et brannsikkert underlag. Her har grillene laget stygge merker i Gamlehaugens plen.

Vær også varsom ved bruk av grill og engangsgrill på tur.

Plasser aldri engangsgriller direkte på bord, benker, plener eller annet brennbart materiale.

På tilrettelagte plasser skal engangsgriller legges i egen metallbeholder etter bruk.

Pass på at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann.

Ta grillen med hjem på en forsvarlig måte, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i bosset.

5. Hunder på tur

Ronja liker ettermiddagsturen med Gabriela Luedy og Torill Midtun. Foto: Marita Aarekol

Det kan være trivelig å ta menneskets beste venn med på turen.

Men husk at det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.

Hundeloven slår fast at hundeholdet ikke skal være til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Den åpner også for lokale bestemmelser

I Bergen kommune er det aldri tillatt for hunder å gå løs:

På opparbeidede turveier med tilhørende leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svartediksdemningen-Tarlebø​ og områdene rundt Store Lungegårdsvannet.

Bergen har tre lufteplasser der de firbente kan løpe fritt: Du finner disse ved Tveitevatnet, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane.

6. På sykkel

Bergen byr på mange fine sykkelveier. Foto: BERGENS TIDENDE

På sykkel kan man få fine turer, også utenfor asfalten.

På byfjellene er det tillatt å sykle på veier og stier i byfjellene med noen unntak:

Tippetue, Fløysvingene, Hestebergveien og Søre Kamvei. Det er heller ikke tillatt å sykle i lysløypen øst for Halfdan Griegs vei.

Du må huske at ikke alle stier er egnet for sykling, og at du ikke må sykle i sårbart terreng. Vis hensyn til andre brukere.

Når du sykler på turvei/sti må du avpasse farten etter forholdene. Senk farten på strekninger som er smale, bratte og uoversiktlige.

Bergen kommune oppfordrer spesielt syklister på strekningen Rundemanen – Hyttelien – Tarlebø til å vise varsomhet.

7. Koronaregler

Bergen kommune oppfordrer til å holde avstand på tur. Oppstemten til Ulriken skal bare gås oppover. Foto: Alice Bratshaug

I Bergen er det innført enveisgåing opp Oppstemten til Ulriken og Stoltzekleiven. Her er alternative ruter ned igjen skiltet.

Slik er Bergens offisielle turvettregeler:

Hold avstand.

Husk hånd- og hostehygiene.

Gå på høyre side.

Gå på tur når færre folk er ute.

Prøv alternative turveier.

kilder: Norsk friluftsliv, Bergen kommune og Norsk brannvernforening

