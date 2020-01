Varsler om oversvømmelser onsdag

Sjanse for at vannstanden går 80 centimeter over normalen.

OVERSVØMMELSE: Det er sjanse for at vannstanden stiger over bryggekanten på onsdag. Her sykler noen gjennom oversvømmelsen på Bryggen da det flommet over i 2005. Foto: BT arkiv

De siste ukene har regnet kommet jevnt og trutt ovenfra, men på onsdag er det sjanse for våte sko uten nedbør.

– Det er sendt ut varsel for høy vannstand på oransje nivå. Vi forventer at vannstanden vil bli mellom 65 og 80 centimeter over normalen, sier meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt.

Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15.

FLOM: Vannstanden er ventet å være på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Foto: Per Lindberg (arkiv)

– Er ganske alvorlig

– Når det er meldt oransje nivå er situasjonen ganske alvorlig. Det er også mulig at vi tar en ny vurdering og flytter varselet over til rødt, sier Haukeland.

Han tror oransje er passende for det som er meldt, men at varselet kan justeres dersom situasjonen utvikler seg.

Grunnen for den økte vannstanden er en kombinasjon av at det nylig har vært fullmåne, og at det kommer inn et lavtrykk natt til onsdag.

Sett bort ifra økt vannstand, vil været holde seg relativt normalt.

– Rent værmessig blir det sterk kuling og kanskje en liten storm. Vi vil se nedbør, men ikke spesielt mye, sier Haukeland.

Han legger vekt på at været ikke vil tilsvare ekstremvær, men at den økte vannstanden kan føre til oversvømmelser og moderate ødeleggelser.

Kan gå over Bryggen

– Det blir en del vind og nedbør i fjellet, så der kan det bli vanskelige kjøreforhold som kan påvirke trafikken. Ellers vil vi se vanlig ruskevær stort sett hele uken, sier meteorologen.

Bryggen er utsatt for oversvømmelse, men meteorologen forteller at det er usikkert om vannstanden vil gå over bryggekanten.

– Vi har hatt en lignende værsituasjon tidligere, der det var sjanse for at vannstanden skulle gå over Bryggen, men da fikk vi et lite antiklimaks da det ikke skjedde, sier meteorologen.

Knut Even Rislaa er ombord på redningskjøyten Kristian Gerhard Jebsen II, og forteller at det er viktig å sikre båten godt i en sånn situasjon.

– Det viktigste du gjør er å sikre båten godt, gjerne med doble fortøyninger. Husk også å rydde bort gjenstander fra kaia, hvis båten flyter over kaia kan dette skape ødeleggelser, sier han.

Rislaa legger vekt på at det som regel pleier å gå bra i sånne situasjoner, men at det er fornuftig å ta seg en tur eller to ut for å sjekke båten.

