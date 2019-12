Mann i 20-årene knuste ruter hos politiet og sa han het Johnny Cash

Mannen tilsto og er nå dømt.

SKADER: Slik så det ut ved politihuset i Bergen sentrum mandag. Foto: Ørjan Deisz

Den utenlandske mannen i 20-årene har tilstått at han fire ganger i høst og vinter har knust ruter på politihuset i Bergen, sist om kvelden fredag den 20. desember.

Mandag ble han både fengslet og dømt på en gang, i en kombinert fengslings- og tilståelsessak i Bergen tingrett.

– Ikke psykotisk

Hans forsvarer sa til BT mandag at klienten, som bor på gaten, bare vil ha et sted å være for å overleve i julen – og at det er derfor han gjentatte ganger kastet steiner mot rutene i politihusets inngangsparti.

Tidligere i desember, da mannen skulle settes i politiarresten, oppga han Johnny Cash som navn – og bostedet til å være New York.

I retten på lille julaften forklarte han at han sa dette for å bli sendt til psykiatrisk sykehus.

Retten er kommet til at mannen ikke var psykotisk da han gjennomførte noen av de straffbare handlingene.

Krevde å bli fengslet

Straffen settes til 45 dagers fengsel, noe mannen erklærte at han godtar.

I retten sa mannen at han ville fortsette å gjøre kriminelle handlinger hvis han ble løslatt – fordi han vil bli fengslet.

Dommen gjelder de fire skadeverkene, bæring av øks på offentlig sted og at han løy til politiet om hvem han er.

