Mann bevisstløs etter klemulykke

Mannen skal ha kommet i klem mellom bil og tilhenger.

Politiet ble varslet om en klemulykke ved Førde klokken 13.35.

Meldingen var først at en mann var kommet i klem mellom en traktor og en tilhenger, men da nødetatene kom frem ble det klart at det var mellom en personbil og tilhenger at ulykken var skjedd.

Samtlige nødetater er på stedet. Mannen er ikke bevisst, skriver politiet på Twitter.

– Det gjøres livreddende tiltak, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.

Det finnes ingen vitner til selve hendelsen, opplyser Knappen.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 14:18 Oppdatert: 23. desember 2019 14:36

