Mann omkom etter klemulykke

Mannen skal ha kommet i klem mellom bil og tilhenger.

DØDSULYKKE: Mannen i 80-årene omkom i ulykken i Angedalen ved Førde. Foto: 2211-tipser

Politiet ble varslet om en klemulykke i Angedalen ved Førde klokken 13.37.

Meldingen var først at en mann var kommet i klem mellom en traktor og en tilhenger, men da nødetatene kom frem ble det klart at det var mellom en personbil og tilhenger at ulykken var skjedd.

– Mannen var funnet livløs. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning på mannen, men kl 14.04 ble mannen erklært død av lege, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i en pressemelding.

Mannen er i 80-årene og er bosatt i området.

Det er så langt politiet kjenner til ingen vitner til hendelsen.

Politiet etterforsker saken. Hendelsen fremstår som en ulykke.

Pårørende er varslet, opplyser Algrøy.

