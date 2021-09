Hermstad fikk ikke direktemandat. – Det er lov å være litt skuffet.

For MDG ble valgkvelden en kamp mot sperregrensen. En kamp de tapte.

For Arild Hermstad begynte valgvaken over sperregrensen og sikker plass fra Hordaland. I 23-tiden var han ute av Stortinget.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Litt før 01.00 natt til tirsdag, med 99 prosent av stemmene talt opp, lå partiet på 3,85 prosent nasjonalt. Det vil si at de er under den magiske fireprosentgrensen, som betyr at man ikke får utjevningsmandater i det nye Stortinget.

Sammenliknet med meningsmålinger tidlig i valgkampen, gjør MDG et skuffende valg, både nasjonalt og i Hordaland.

Førstekandidat Arild Hermstad i Hordaland hadde likevel ikke gitt opp håpet da BT snakket med han rundt klokken 23. Prognosene spriket, men de lå under fire prosent og sjansene sank minutt for minutt.

Hermstad klarte heller ikke å vinne et direktemandat fra Hordaland.

– Vi har fremdeles en sjanse til å klare sperregrensen. Dette er fortsatt i spill. Mange stemmer i Oslo er ennå ikke talt opp, sa Hermstad, før han skulle tale til partikollegene på USF på Verftet.

Hermstad er også nestleder i Miljøpartiet De Grønne.

– Godt valg

– Vi gjør uansett vårt beste stortingsvalg noen gang, sier han.

Stemningen på valgvaken gikk fra jubel da de første prognosene kom i 21-tiden, til en langt mer dempet atmosfære etter hvert som partiet krøp under sperregrensen og Hermstad mistet stortingsplassen.

– Det er lov å være litt skuffet nå, sa Hermstad da han oppsummerte valget på valgvaken i 23.30-tiden, før han tilføyde:

– Husk uansett at vi har gjort tidenes beste stortingsvalg. Aldri før har så mange sagt at vi trenger et taktskifte i norsk politikk, sa han til klappsalver fra partikollegene.

I Bergen ble både Senterpartiet og Rødt større enn MDG i dette stortingsvalget.

– Det er lov å være litt skuffet i kveld, sa MDG-nestleder Arild Hermstad på MDG-valgvaken. I 23.30-tiden hadde han ennå ikke gitt håpet om å få partiet over sperregrensen.

– Hva er forklaringen på at et miljøparti som MDG ikke får en større oppslutning i en tid da klimasaken får så stor oppmerksomhet?

– Dette er ikke tiden for å evaluere, det får vi gjøre seinere. Og først må vi se om vi faktisk kommer over sperregrensen. Det er fortsatt spenning i luften her, sier Hermstad.

«Tredobler»

I likhet med partileder Une Bastholm, trekker Hermstad frem poenget at MDG kan få tredoblet representasjonen i Stortinget. Partiet har i den siste perioden hatt ett sete på Stortinget.

Hermstad tror ikke resultatet fra årets valg betyr at MDGs posisjon i norsk politikk er varig svekket.

MDG-byråd Thor Haakon Bakke (til v.), 2. kandidat Josefine Gjerde og Arild Hermstads personlige rådgiver, Kristin Brenna (til h.) var i upåklagelig humør da de fulgte partileder Une Badstholms tale på storskjerm.

– Hvis vi kommer over sperregrensen skal vi flytte norsk politikk i en grønnere retning. Vi må heller ikke glemme at MDG styrer i mange kommuner i Norge, sier Hermstad.

Han sier han er fornøyd med valgkampen i Hordaland.

– Vi har mobilisert mange, gjort en strålende valgkamp og fått mange nye medlemmer. Samtidig har vi hele tiden vært forberedt på at det kom til å bli vanskelig å vinne et direktemandat fra Hordaland, sier Hermstad.

– Biter negler

MDG-leder Une Aina Bastholm sier partiet uansett har gjort et historisk godt valg.

For første gang har MDG fått over 100.000 stemmer. Ved 23-tiden ligger både Bastholm selv, førstekandidat i Oslo Lan Marie Berg og andrekandidat i Oslo, Rasmus Hansson, an til å få plass på Stortinget.

Til NTB sier partileder Bastholm at det gir håp at mange stemmer fra Oslo ennå ikke er talt opp. Hun sier MDG ikke vil sette ned noen havarikommisjon dersom de havner under sperregrensen.

– Tungt ansvar på Støre

Bastholm sier det ser ut til at «klimastemmene» har fordelt seg på flere partier, også Ap som etter alt å dømme ligger an til å få statsministeren.

Stortingsvalget 2021 Nyhetsbrev Guro Holm Bergesen er nyhetsleder for politikk i BT. Hver ukedag frem til valget velger hun ut sakene du bør få med deg fra valgkampen. Meld meg på

– Derfor vil jeg oppfordre også de store partiene til å ta dette på alvor. Det er folk som har trodd på Ap når de sier klima vil løftes fram som en viktig sak for dem i regjering. Det hviler et tungt ansvar på Støre, sier Bastholm.