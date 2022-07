Veilag siktet for brudd på forurensningsloven: – Jeg synes det er trist

John Sverre Øvrebø i Fanafjellet Veglag mener skogsbilveiene er helt nødvendige og ikke skadelige for miljøet.

John Sverre Øvrebø i Fanafjellet Veglag reagerer på siktelsen og Naturvernforbundets beskyldninger.

– Det tar på. Jeg lever og ånder for dette her, sier John Sverre Øvrebø.

Han er styreleder og daglig leder i Fanafjellet Veglag. Veiene som veilaget har oppført, ble anmeldt av Naturvernforbundet i 2018 etter mistanke om bruk av forurensende masser.

Etter to runder med henleggelser åpnet Riksadvokaten etterforskning i vinter, fortalte politiet BT tidligere i sommer. Nå er Øvrebøs foretak selv siktet i saken.

– Jeg synes det er trist. Vi har laget fine, gode veier og har aldri hørt en eneste kritisk stemme, forteller han.

Forstår verken siktelsen eller naturvernerne

Øvrebø forteller at siktelsen gjelder mistanke om brudd på forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Ifølge han begrunner politiet det i «veibygging og/eller dumping av masser i naturen uten dispensasjon».

Han stiller seg uforstående til siktelsen.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle bli siktet for noe.

Øvrebø mener selv at han har gjort sitt for å passe på at det ikke er blitt brukt ulovlige masser i byggingen.

– Vi har hatt en avtale om at Fanagro og Skogsvei Vest skulle bruke rene masser, men jeg kan ikke personlig se over hvert eneste lastebillass, forklarer han.

John Sverre Øvrebø i Fanafjellet Veglag avviser beskyldningene fra Naturvernforbundet.

Lederen av veilaget forteller at de mistenker at det er blitt dumpet boss her av uvedkommende.

– Vi har hatt problemer med innbrudd både under og etter bygging av skogsbilveiene, sier han.

Han forteller at de har fjernet boss der de har funnet det, og at de sprøyter svartelistede planter som har kommet med uren jord.

Når det gjelder dimensjonen på veiene, er Øvrebø helt klar:

– Vi har bygget veiene etter en mal. Det er krav til at sånne veier har møteplasser og snuplasser for store vogntog. Ingen kan forvente at lastebiler skal rygge flere kilometer opp i skogen for å hente ut tømmer.

Han stiller spørrende til Naturvernforbundets agenda med anmeldelsen, og mener veiene ikke er skadelig for miljøet.

Var en pådriver for veiene

– Det er jeg som var initiativtaker til den første veien her. Siden ble flere grunneiere med i veilaget, forteller Øvrebø til BT.

Veiene ble anlagt fra 2014 og utover for å hente ut tømmer og ved fra skogen. Nå strekker det seg et flere kilometer langt nettverk med skogsbilveier over fjellet.

Han sier det er blitt hogget mellom fire og fem tusen kubikkmeter med tømmer siden prosjektet startet.

Øvrebø sier han selv er glad i natur, og har drevet med skog i en lang årrekke.

– Vi er helt nødt til å bygge skogsbilveier for å kunne ta ut tømmer. Det er fortsatt aktivitet med hogst, og det plantes nye trær jevnlig, forteller han.

Ifølge han blir veiene også brukt av mange som turveier. De har fått benker fra Rieber-fondet som nå står på enkelte steder langs veiene.

Fungerer som turveier

Sylvia Tøssebro og hunden hennes bruker skogsbilveiene som turvei to ganger om dagen.

Mens BT snakker med Øvrebø i en skogsbilvei, kommer turgjenger Sylvia Tøssebro gående forbi. Hun skryter stort av veiene på Fanafjellet.

– Dette er et helt unikt og fantastisk rekreasjonsområde. Det var noen som brukte området før veiene kom, men det er noe helt annerledes å bruke de utbygde veiene. Spesielt for eldre mennesker, folk med barnevogn og rullestolbrukere, sier hun.

– Endrer ikke vårt syn

Rådgiver i Naturvernforbundet Rasmus Rasmussen er tydelig på at Øvrebøs reaksjoner ikke endrer deres syn.

– Vi peker bare på at det uten tvil har skjedd noe ulovlig her, sier han og legger til at han stoler på at politiet finner ut hvem som har skyld i saken.

Rasmus Rasmussen i Naturvernforbundet står på kritikken de har fremsatt.

Rasmussen understreker at Naturvernforbundet ikke er imot skogsveier generelt.

– Det kan ha en verdi at natur blir gjort mer tilgjengelig for flere folk. Men her har man tatt seg til rette i urørt natur og brukt ulovlige masser, sier han.