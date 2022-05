Politisk flertall for å gå videre med storhavn på Askøy: – Et viktig steg

– Vi er veldig fornøyd med at et flertall i formannskapet går inn for å utrede Kildn videre, sier Stein Lønne i Tertnes Holding, som står bak planene.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden