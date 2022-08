Gjemte seg uten mat på dette skipet i ti dager: – Nesten litt uvirkelig

Før lasteskipet «Saint Vassilios» la fra kai i Elfenbenskysten, snek to unge menn seg om bord. Ti dager seinere ble de funnet, utsultet og medtatt i skipets pumperom.

Skipet med de to «blindpassasjerene» la til kai ved industribedriften Tizir Titanium & Iron i Tyssedal søndag ettermiddag.

– Det er nesten litt uvirkelig. Det handler vel litt om desperasjon når de går til et sånt skritt, sier Jorulf Kyrkjeeide, kommunikasjonssjef ved industribedriften Tizir Titanium & Iron i Tyssedal.

Søndag ettermiddag ankom det greske lasteskipet «Saint Vassilios» kaien utenfor industribedriften Tizir i Tyssedal. Om bord var to «blindpassasjerer», som politiet sto klare til å ta imot.

– Aldri opplevd tidligere

Skipet var lastet med Ilmenitt-mineraler fra Senegal som brukes i produksjon ved Tizirs fabrikk i Tyssedal.

– Vi har omtrent en ankomst i måneden fra denne typen lasteskip. Men vi har aldri opplevd tidligere at det har vært blindpassasjerer om bord, sier Kyrkjeide.

Mannskapet på skipet hadde i forkant opplyst norsk politi om hendelsen.

– Vi ble varslet om disse to i god tid før skipet la til kai. Det ankom Tyssedal rundt klokken 15 søndag. En time etterpå gikk vi om bord, sier Kjersti Eidsnes, leder ved grenseseksjonen i Vest politidistrikt.

Skipet startet sin ferd i Elfenbenskysten på Afrikas vestkyst før det endte opp i Tyssedal i Ullensvang.

Snek seg om bord

Eidsnes forteller at de to mennene er i starten av 20-årene og at de skal være fra Guinea i Vest-Afrika.

– Da båten lå til kai i Elfenbenskysten klatret en av dem om bord. Den andre blandet seg med arbeidere som gikk av og på. De skal ikke ha kjent hverandre fra før, sier hun.

Ifølge sporingsopplysninger fra vessselvalue.com kastet lasteskipet loss i Elfenbenskysten den 17. juli.

– De to skal først ha gjemt seg på taket til skipets kranhus. Etter mørkets frembrudd klatret de ned og gjemte seg i skipets pumperom, sier Eidsnes.

Overlevde i ti dager uten mat

Fire døgn etter at skipet forlot Elfenbenskysten stoppet det innom Dakar i Senegal. Deretter gikk ferden videre mot Europa og Las Palmas på Gran Canaria.

De to mennene ble først oppdaget på overfarten til Las Palmas.

– De ble først funnet etter ti eller elleve dager. Da var de svært medtatte og sultne. De skal ha hatt tilgang på vann, men ikke mat, sier Eidsnes.

Kjersti Eidsnes er leder ved grenseseksjonen i Vest politidistrikt.

Avvist i Spania

Hun opplyser at mange lasteskip har for vane å låse pumperommet når det ligger til kai i Vest-Afrika.

– Dette gjør de fordi det har vært et problem med blindpassasjerer tidligere. Når de er ute til sjøs er imidlertid pumperommet åpent, forteller Eidsnes.

Da det to var funnet skal de ha blitt tatt godt hånd om og fått en egen lugar.

Ifølge Eidsnes visste ikke mennene hvor skipet skulle. Da skipet ankom Las Palmas på Gran Canaria 29. juli, ble mennene ikke satt i land.

– Mannskapet var i kontakt med spansk politi, som ikke ønsket å ta imot dem. Dermed ble de med videre mot Norge, sier hun.

Skal søke om asyl

Etter ankomst i Tyssedal ble de to mennene fraktet over fjellet til Oslo søndag.

– De var i god forfatning og ved godt mot da de kom til Tyssedal. De er nå fraktet videre til ankomstsenteret på Råde. Nå får de søke beskyttelse i Norge og blir videre tatt hånd om av UDI, sier Eidsnes.

Ikke første gang

Øystein Torsnes i Hardanger lensmannsdistrikt, sier at de er kjent med saken.

– De to ble godt ivaretatt etter at de ble funnet, sier Torsnes.

Han forteller at det ikke er første gang «blindpassasjerer» oppdages om bord på lasteskip i Hardanger.

– Vi har hatt et par tilfeller tidligere. Det er forholdsvis stor utenlandstrafikk til Boliden i Odda og til Tyssedal, sier han.

Kjersti Eidsnes i Grenseseksjonen kjenner derimot ikke til mange tilfeller.

– Dette har ikke vi oppdaget før, bortsett fra en et tilfelle for noen år siden. Ofte er jo også disse skipene innom flere steder før de kommer til Norge.