Ingen fastlegar i Bergen har ledig plass. Men køyrer du ut av byen, er det over 1400 ledige plassar.

Fastlege Marita Bru (49) i Lindås har fått nye pasientar som bussar heilt frå Åsane. – Folk vil ha ein fastlege.

– Det er givande å bygge relasjonar med pasientar over tid, du får dele opp- og nedturar med pasientane, seier fastlege Marita Bru ved Lindås legekontor. Hege Rikstad (til h.) er ein av pasientane hennar.

Sidan 1. november har det ikkje vore ein einaste fastlege i Bergen som har ledig plass på lista.

Over 13.600 står på venteliste, men det er umogeleg å bytte.

Dei som er heilt utan fastlege blir bedt om å oppsøkje legevakta om det er akutt, elles vente.

Du står også fritt til å velje fastlege i ein annan kommune enn der du bur. BT har sjekka legestatusen i dei sju omegnskommunane som grensar til Bergen.

Halvanna mil frå Bergen sentrum, cirka 17 minutt i bilen, er det 490 ledige plassar.

Køyrer du endå lenger, er det ytterlegare 977 ledige plassar.

Bussar frå Åsane til Lindås

Ved Lindås legesenter, fem mil frå Bergen, har fastlege Marita Bru (49) 196 ledige plassar.

Ho starta som fastlege i september i år. Då overtok ho ei liste med vel 600 pasientar, men har opna for å ta imot 400 til.

Fleire av dei kjem frå Bergen. Nokre arbeider på Mongstad og køyrer uansett forbi kvar dag.

– Men det er også pasientar som må busse frå Åsane. Eg merker at folk vil ha ein fastlege å forhalde seg til.

Bru er fersk i jobben som fastlege, ein jobb mange flyktar frå. Kommunar over heile landet slit med rekruttering.

Fastlege Marita Bru (49) utvida listetaket då ho starta opp i september. Enn så lenge har ho difor 196 ledige plassar på lista si.

– Tek tid å få effekt

I Bergen er det til ei kvar tid kring 20 ledige heimlar.

Dette er fastlegar som har sagt opp eller pensjonert seg, men der ingen har tatt over. Pasientlistene blir handtert av vikarar.

– Kvifor har distrikta rundt Bergen betre legedekning enn byen?

– Bergen har fleire enn innbyggarane våre som ønskjer fastlege. Det er om lag 20.000 studentar og andre som oppheld seg her midlertidig, seier Merethe Brattetaule, leiar for allmennmedisin i etat for helsetenester i Bergen kommune.

Ho avviser at Bergen er for restriktive med å opprette nye fastlegeheimlar.

– Vi har etablert fem nullheimlar i 2021, men det tek litt tid før vi får effekten.

Rekrutteringssvikt

Frå 1. januar er det to fastlegar som startar opp med såkalla nullheimlar, det vil seie at dei bygger opp pasientlista frå grunnen av. I mars startar ein fastlege til opp.

Kommunen subsidierer legekontor som klarer å gjere plass til ein ny fastlege i lokala sine.

Samstundes er 13 av byens 247 fastlegar 67 år eller eldre. Dersom dei sluttar utan at ny lege er på plass, vil 16.000 bergensarar stå utan fastlege.

– Vil du tilrå bergensarar å sjå seg om etter fastlege i andre kommunar?

– Eg vil tilrå alle som ikkje har fastlege, å undersøkje mogelegheita for å få fastlege, om det er så er i ein annan kommune. Vi tviheld ikkje på pasientane våre på venteliste, seier Bratteaule.

Fakta Korleis bytte fastlege? Du kan sjølv finne og bytte til ønska lege på helsenorge.no. Du kan også sette deg og barna dine på venteliste. Det er berre mogeleg å stå på ei venteliste om gongen.

Du har rett til å bytte fastlege inntil to gongar pr. kalenderår.

Når fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft frå første dag i komande månad. Helfo sender ut brev om dette til dei som har stått på venteliste.

Barnet ditt har rett til å ha same fastlege som deg, også når fastlegen din ikkje har plass på lista. Kjelde: helsenorge Les mer

Marita Bru trivst som sjølvstendig næringsdrivande og ville ikkje bytta mot sjukehusjobb. Ho trekkjer fram fleksibilitet, og det at ein kan bu utanfor byen, som viktige fordelar.

Fastlege: – Trivst dritgodt

På Lindås har ikkje Bru angra på valet om å bli fastlege. Heilt sidan ho starta på medisinstudiet som 39-åring, har ho visst at det var dette ho ville.

– Eg trivst dritgodt, rett og slett. Det er slik eg hadde tenkt at det skulle vere. Eg likar den måten å ha pasientkontakt på, seier Bru.

Ho tykker det er mykje negativt om yrket i media, og vil gjerne nyansere:

– Det å vere fastlege gir deg vel så store utfordringar som på sjukehus. Du møter heile tida nye problemstillingar. Og det er ikkje einsamt å vere lege i distriktet, ein har mange støttespelarar som ein samarbeider med.