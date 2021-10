Åtte grunner til at Bybanen over Bryggen er best for Bergen

Får nye, tunge fakta tunnelforkjemperne til å snu nå?

Det er grunn til refleksjon at så store ressurser brukes for å få frem et faktaunderlag som ytterligere underbygger det man lenge har visst, skriver Ola B. Siverts om den siste bybanerapporten.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Så er det fastslått: Bybanen i tunnel gjennom bykjernen er betydelige dyrere, dårligere trafikalt og svært betenkelig klima og miljømessig.

Det som overrasker med de siste rapportene, er at kulturvernsiden så tydelig bikker i retning av at tunnelløsningen(e) er risikosport, og kan ha svært problematiske sider også for kulturarven.

For oss som helhjertet har ment at Bybanen gjennom sentrum og over Bryggen er en svært god løsning for byen, og ikke et slags «minste av onder», ligger det ingen skadefryd i å ha fått rett.

Imidlertid gir det grunn til refleksjon at det må brukes så store ressurser for å få frem et faktaunderlag som ytterligere underbygger det man lenge har visst.

Ola B. Siverts jobber som samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen Cubus.

Sånn er det jo ofte; det ropes på kunnskapsbaserte beslutningsunderlag, men når det foreligger datatunge rapporter, er det likevel fritt frem for skjønn og ønsketenking. Se bare på hvordan FNs klimarapport og IEAs varselrop har blitt snakket ned i valgkampen.

Så hva er egentlig status for Bybanens 1,2 kilometer lange strekk gjennom sentrum om en holder på den valgte dagløsningen, og unngår tunneler og stasjoner dypt under bakken?

1 Rydder bort uønsket privatbilisme Med Bybanen i dagen gjennom byen tvinges privatbiltrafikken bort til fordel for kollektiv- og varetransport og mye trafikanter. Bybanen i dagen fra Kaigaten til Koengen vil rydde bykjernen for uønsket privatbiltrafikk og etterlate viktige sentrumsgater til varetransport, kollektivtrafikk, gående og syklende.

2 Oppgraderer byrom Olav Kyrres gate, her fotografert like før åpningen i vår, har blitt et flott byrom, mener innsenderen. Bybanen vil skape flotte, oppgraderte byrom à la «nye» Olav Kyrresgate i hele strekket Småstrandgaten, Torget og Bryggen. Gater og plasser som fortsatt domineres av asfalt, betongrufs og skiltjungel.

3 Best synlighet Forslaget «Mot Vågen» fra Asplan Viak, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal vant kommunens arkitekturkonkurranse for utforming av Bryggen og Vågen. Dagløsningen vil gjøre Bybanen fortsatt like synlig og tilgjengelig som den er ellers i sentrum. Bybanen er jo et flott uttrykk for Bergens svært vellykkede kollektivsatsing. Hvorfor skal vi gjemme den bort der den burde være aller mest synlig?

4 Unngår underjordiske stasjoner Ved Haukeland universitetssjukehus bygges Bergens første underjordiske stopp. Bildet er tatt i desember 2020. En vil unngå de store ulempene som underjordiske stasjoner innebærer. Både i form av mindre tilgjengelighet, større utrygghet, svært fordyrende løsninger både i bygge- og driftsfasen, og viser det seg nå, stor usikkerhet for bygninger og kulturminner.

5 Går godt sammen med kulturminner En bybane foran Bryggen vil være en god kombinasjon, mener innsenderen. Bybaner og kulturminner går utmerket sammen – ja, de utfyller hverandre i en lang rekke (middelalder-) byer som vi så absolutt ønsker å sammenlikne oss med! Og det også om man må tåle noen fint formede stolper foran Bryggen, der det i dag er et sant virvar av skilt og stolper.

6 Billigere med dagløsning Den foreslåtte tunnelløsningen vil ha innslag i Heggebakken. Og nå er det altså ytterligere dokumentert: Bybanen i dagen blir langt billigere enn tunnelløsningene, og sannsynligvis raskere og betydelig mindre komplisert å gjennomføre.

7 Reisetid er viktigere enn kjøretid For dem som tar Bybanen, er den samlede reisetiden det viktigste – ikke kjøretiden, mener Ola B. Siverts. Banen blir heller ikke særlig raskere med tunnel. Ett minutt, sier den nye rapporten. Kjøretid har for øvrig egentlig ikke noen særlig betydning i denne sammenheng. Det som er viktig, er reisetid. Gjør Bybanen det lettere, mer komfortabelt og attraktivt for deg å komme til/fra hjem, jobb eller skole? Er svaret, ja, så er det det som er avgjørende for valg av transportmiddel, og ikke om selve bybaneturen tar 15 eller 17 minutter. Det viser Bybanens formidable suksess mot sør med all tydelighet.

8 Det er verdt det! En trasé gjennom byen vil være verdt ventetiden anleggsarbeidet vil ta, mener innsenderen. Her fra 2008 under byggingen av første byggetrinn i Kaigaten. Og ja, det blir mye styr i de årene det tar å bygge banen gjennom sentrum. Det var det også da den ble anlagt inn til Starvhusgaten, gjennom hele søndre del av bykjernen. Men det er verdt det! Med det formidable løftet for byen en videreutvikling av Bybanen vil være, er cirka tre år med anleggsarbeid en høyst akseptabel pris. Hvem tenker på anleggstiden når Bybanen i dag smyger seg forbi middelalderruinen på Nonneseter, og gjør jernbanen, biblioteket og Bystasjonen supertilgjengelige på svært velformet vis? Er noen tunnelforkjempere nå villige til å gjøre en så usedvanlig, men ærerik politisk øvelse som å snu?