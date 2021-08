August takker ekstra pent for seg

Man spør seg jo, vil dette straffe seg?

Slik så det ut på Høydenfestivalen i Nygårdsparken lørdag. Sommeren skal fortsette noen dager til.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

September banker på og den en tørreste sommeren på 24 år går ufravikelig mot slutten. Men sommerlig er det så til de grader ennå. Og søndagen ser ut til å bli enda varmere enn lørdag.

– Etter litt tåke på formiddagen, kan det bli opp mot 22–23 grader i Bergen i dag, sier Magnus Haukeland, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Tåkete start på mandagen ventes også, men så kommer solen tilbake. I august har den smilt så ofte til bergenserne at vi kun har fått 32 prosent av normalnedbøren for denne måneden. Totalt har Bergen kun hatt 57 prosent av normal nedbør i sommer, opplyser meteorologen.

Noen som husker juliregnet som falt i fjor? Da var det knapt nedbørsfrie dager.

Mulig paraplydag

«Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn, deilig og vått, deilig og rått!», skrev Sigbjørn Obstfelder. Han var ikke bergenser (ok, det drypper en del i Stavanger og). Men her i regnbyen har vel enkelte begynt å savne musk, sipregn og kanskje til og med drivregn nå.

– Så når blir det vått igjen?

– Det ser ikke ut til at det blir regn med det første. Det er mulighet for litt nedbør utpå torsdag. Et lavtrykk som gir nedbør i Midt- og Nord-Norge kan komme hit. Men det er usikkert hvor det plasserer seg, sier Haukeland.

I Nordåsvatnet er det fortsatt 20 grader. Bildet er fra 2018, også det en varm og fin sommer.

– Nå er det vel så tørt at det er utrygt for skogbrannfare?

– Det er veldig tørt med skogbrannfare på gult nivå. Men når det fortsatt er såpass grønt i terrenget, skal litt til at det blir større skogbrannfare.

– Etter en så fin sommer er det ikke uvanlig, i hvert fall i denne byen, at en spør seg: Hva blir straffen?

– Det er jo ikke slik det fungerer og høsten kan fortsatt bli fin. Men når lavtrykket virkelig kommer, vil det nok føles som en straff, tror meteorologen.

Åttende varmeste

Han legger til at fra mandag til onsdag vil temperaturen fortsatt være sommerlig og komme opp mot 20 grader. Sommeren 2021 er den åttende varmeste målt her siden målingene startet i 1904.

– Vi har ikke hatt hetebølge, men litt varmere enn normalen i juni (+1,5 grader), juli (+1,3) og august (0,1).

«Modningens tid. Keiserens måned. Ikke vent. Elsk i august», skrev Rolf Jacobsen. Her er det fortsatt gode muligheter for badeelskere. Man trenger ikke engang være isbader for å ha glede av en dukkert i Nordåsvatnet. Der er det nemlig fortsatt 20 grader. (Men i havet rundt Sotra 15, 8 grader.)

«Jeg er visst kommet på en feil klode! Her er så underlig.», skrev nevnte Obstfelder. Hvordan det står til med klimaet på denne kloden, lar vi ligge nå mens vi elsker avrundingen av august.