Solberg: Alle på hyttene må reise hjem

Varsler at Sivilforsvaret kan bli satt inn for å «minne folk på» at de må dra hjem.

NTB

De som har reist på hytta i disse tider, må reise hjem, sier Erna Solberg. Om nødvendig skal Sivilforsvaret bidra til å få folk til å forlate hyttene.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sier statsministeren.