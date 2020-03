I kveld står Tix på scenen i Aulaen på NHH. Bergens nye koronaregler gjør at publikummere kan bli nektet inngang.

– Hvis alle som har kjøpt billett kommer, må vi dessverre gi de siste beskjed om at de ikke slipper inn.

Tix skal spille i aulaen på NHH fredag kveld. Dette bildet er tatt på en tidligere konsert. Foto: NTB scanpix

Fredag kveld besluttet Bergen kommune å stenge innendørsarrangementer der det er servering og ikke plasstildeling, for over 1000 personer.

Dette gjelder en rekke av Ukens arrangementer. Studentfestivalen ved Norges Handelshøyskole (NHH) startet torsdag, og pågår til 22. mars.

Aulaen på NHH, der mange av arrangementene foregår, har en kapasitet på 1040 plasser under Uken.

Kveldens konsert med artisten Tix er utsolgt.

– Vi har solgt 1040 billetter, sier medieansvarlig Tone Mannseth.

Avholder konserten – men kun 1000 slipper inn

Dermed ga kommunens nye koronaregler Uken på papiret tre valg:

Avlyse konserten.

Stoppe innslippet før 1000 personer kommer inn.

Kutte ut alkoholserveringen.

Fredag kveld har Uken-ledelsen vært i kontakt med kommunen. Ifølge Mannseth fikk de godkjenning til å holde konserten som planlagt, dersom de ikke slipper inn mer enn 1000 personer.

– I samråd med smittevernkontoret avholder vi konserten. Men hvis alle som har kjøpt billett kommer, må vi dessverre gi de siste beskjed om at de ikke slipper inn. Det er vi selvsagt veldig lei oss for, sier Mannseth.

– Ingen andre arrangementer i fare

Blant andre Uken-arrangementer som kunne stått i fare, var konsertene med Sushi x Kobe 13. mars på Forum scene, som har publikumskapasitet på 1500. Men der er det ikke solgt over 1000 billetter, ifølge Mannseth.

Det er det heller ikke til Sensation White-festen 19. mars og Klovner i kamp-konserten 21. mars, begge i Aulaen.

– Vi har ikke solgt over 1000 billetter til noen andre arrangementer, og kommer heller ikke til å gjøre det, så lenge disse rådene gjelder, sier Mannseth.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier kommunen har gitt arrangørene mulighet til å tilpasse seg i stedet for å avlyse arrangementer. Foto: Rune Christophersen

– Kan stoppe arrangementer

I pressemeldingen fredag skrev Bergen kommune at de har «vedtatt å stenge en del større innendørs arrangementer».

Men kommunaldirektør Robert Rastad sier kommunen ikke har oversikt over hvilke arrangementer som er i faresonen.

– Vi ønsker ikke arrangementer som har mange risikofaktorer samtidig. Det å være mange mennesker i et lokale, gjør det vanskeligere å ha gode fasiliteter rundt håndvask. Når det kombineres med servering, der mat og drikke føres opp til munnen, så øker smittefaren betydelig, sier Rastad om begrunnelsen for forbudet.

Han sier kommunen ikke har noe mål om at arrangementer skal måtte stoppes.

– Vi har valgt å utforme reglene slik at arrangementer ikke nødvendigvis blir avlyst, men kan tilpasses kriteriene, sier Rastad.

Han vil likevel ikke ta lett på regelbrudd.

– Jeg kommer til å bruke fullmakten vi har til å stoppe arrangementer, hvis vi får inntrykk av at dette ikke blir tatt på alvor.

Verftet: – Skal finne løsninger

USF Verftet kan også få problemer med konsertene i den største salen sin, Røkeriet, med 1500 ståplasser. Blant annet skal Brann ha sitt kick off-arrangement der 1. april, med Hjerteslag-konsert.

– Vi går nå gjennom arrangementene hvor det er solgt over 1000 billetter for å finne praktiske løsninger, sier kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt.

Han sier de aller fleste arrangementene på Verftet går for under 1000 publikummere. Personer som har kjøpt billetter til arrangementer der det er solgt over 1000 billetter, vil få informasjon.

– Vi tror vi skal finne gode løsninger for å gjennomføre arrangementene, sier Vogt.

Lørdagens store VM kamp med Tim-Robin Lihaug (27) og Vartan Avetisyan (30) i Grieghallen går som normalt. Foto: Jannica Luoto

Boksekamp går som planlagt

Olav Munch, administrerende direktør i Grieghallen, forteller at vedtaket foreløpig ikke får konsekvenser for arrangementene deres.

– Vi har ingen arrangementer med over 1000 deltakere frem mot påske, sier Munch.

Han forteller at boksekampen med Tim-Robin Lihaug går som normalt lørdag.

Munch vil ikke fortelle hvor mange billetter som er solgt, men sier at det er færre enn 1000. Det er plass til 1500, men billettsalget vil stoppes før det når 1000.

– Hva synes du om kommunens vedtak?

– Vi må bare forholde oss til at tiltakene som myndighetene iverksetter er riktige tiltak ut fra situasjonen.

Fotballcup samler 700

Fotballcupen Åsane Søtt+Salt cup i Vestlandshallen går også som normalt i helgen, med inntil 700 i salen.

– Vårt arrangement holder seg innenfor rammene i kommunens vedtak. Vi har til enhver tid 300-400 deltakere og 200-300 publikummere i hallen, skriver cupleder Jostein Nesse i en e-post til BT.

De råder deltakerne til å sørge for god håndvask og å unngå å hoste på hverandre. Lagene oppfordres også til å medbringe egne flasker med desinfiserende sprit til alle.

– Vi, som arrangør, har ikke mulighet til å skaffe nok Antibac (desinfiserende sprit) til alle, skriver arrangøren i en melding til deltakerne.

