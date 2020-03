Slik tester de for koronaviruset

I Bjørnafjorden kommune har de satt sammen et team som reiser rundt og tester for koronaviruset.

Det er viktig at beskyttelsesdrakten tas på riktig for å unngå smitte. Marita Vallevik, leder for forebyggende helsetjeneste, kler på seg beskyttelsesdrakt, mens helsesykepleier Anne Marie Ytredal bistår. Foto: Marita Aarekol

Teamet er satt sammen av helsesykepleiere, og i par drar de rundt i kommunen og tester personer som er mistenkt smittet av viruset.

– Vi har pr. nå testet syv personer, og av disse har vi fått fem negative prøvesvar tilbake. De to siste venter fortsatt på svar, sier kommuneoverlege i Bjørnafjorden kommune, Klaus Melf.

Alle som testes har vist symptomer som kan være tegn på koronaviruset, og alle har fått beskjed om testingen på forhånd.

– Vi gir beskjed om at vi kommer og informerer om hvordan testen gjennomføres. Pasienten blir også advart om at helsesykepleieren kommer i beskyttelsesdrakt, for å unngå at noen skal bli redd.

Marita Vallevik, leder for forebyggende helsetjeneste, gjør seg klar til å teste en mulig smittet pasient. Foto: Marita Aarekol

Slik tester de

Testen for viruset gjennomføres med to bomullspinner.

En av bomullspinnene føres opp i nesen, mens den andre skal ned i svelget.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra dem som er blitt testet, og ingen har gitt inntrykk av at de har opplevd ubehag, sier Melf.

To helsesykepleiere drar hjem til pasienten som skal testes, men bare en av dem går inn til pasienten.

– En av dem er til stede for å sørge for at helsesykepleieren som går inn, har på seg beskyttelsesdrakten på riktig måte, og hjelper med å ta den av og på.

Helsesykepleier Anne Marie Ytredal holder seg utenfor mens Marita Vallevik, leder for forebyggende helsetjeneste, går inn og tester pasienten. Foto: Marita Aarekol

Må kartlegges

Hva som skjer videre etter testen er utført, vil være avhengig av prøveresultatet.

Hvis testen er negativ, vil et skriftlig prøvesvar sendes til pasientens fastlege, og fastlegen vil videreformidle svaret.

– Dersom svaret er positivt, vil jeg, smittevernslegen i kommunen, bli kontaktet og snakke med pasienten, forteller Melf.

Videre vil en kartlegging av hvem pasienten har vært i nærkontakt med, og hvor de har vært, gjennomføres.

– Personen den smittede har vært i nærkontakt med, vil bli satt i karantene. Hvis de begynner å vise symptomer vil de også bli testet.

– Fortjener skryt

Helsesykepleierne som utfører testingen jobber vanligvis på helsestasjon eller i skolehelsetjeneste og har meldt seg frivillig til å utføre koronatestingen.

– Dette synes vi er veldig flott og de fortjener skryt for det de gjør, sier kommuneoverlegen.