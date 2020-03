Koronapodden: - Dere i Norge er der vi var i Kina for to måneder siden

Koronapodden: hvordan har de levd med koronaviruset i Kina?

Koronavirusutbruddet skjedde i Wuhan en provins i Kina, og de har levd med koronaviruset i over flere måneder nå. Det er flere som har lurt på hvordan har livet der vært, og hvordan er det i dag. Vi har snakket med norske Linda Emilia Koskinen Hjelle som bor og lever i Kina.

– Dere i Norge er der vi var i Kina for to måneder siden, det var mye frykt og usikkerhet. Men nå er det optimisme her, forteller hun.

