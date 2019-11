E39-stengingen: BT følger kaoset direkte

Sender ambulansene over Munkebotn

Turveien fra Eidsvåg til Sandviken over Munkebotn er tatt i bruk for utrykningskjøretøy.

- Vi hadde første bilen over der kvart på åtte i morges, sier Øyvind Østerås (bildet), sjef for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Veien er smal og svingete, men selv de største ambulansene kan bruke den, sier Østerås.

Han understreker at det bare er utrykningskjøretøy som kan ta svippturen over Munkebotn. Veien er ikke åpen for vanlige bilister.

På strekningen til og fra Eidsvåg i Åsane kan hasteturene bruke blålys og sirener og snirkle seg vei mellom bilene.





Helse Bergen venter med å hjemkjøring av pasienter til nordlige bydeler for at ikke for mange ambulanser skal bli stående fast i trafikkkaoset i Åsane.





I Åsane er legevaktstasjonen åpnet og i Knarvik har legevaktsjefen besluttet å legge inn flere pasienter enn vanlig på mini-sykehuset der.

- Blir det problemer med denne løsningen, har vi mulighet for å sende pasienter fra Arna til sentrum med tog og har en dialog med Vy og Bane Nor om dette, sier Østerås.