Vest politidistrikt har hatt 103 oppdrag mellom midnatt og klokken 06.00 søndag morgen.

Mange av disse oppdragene er relatert til uteliv.

– Det har vært ganske travelt i natt. Vi har fått meldinger om folk som slåss. Når folk gjør dumme ting, forsøker vi alltid å få dem bortvist, men noen ganger er det nytteløst, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Sjalusidrama i Strusshamn

En mann i 20-årene er pågrepet og sitter søndag i varetekt etter at han skal ha slått til to menn på en privat adresse i Strusshamn på Askøy natt til søndag.

Politiet kjørte de to fornærmede til legevakten fordi de trengte legetilsyn etter voldsepisoden, som skjedde klokken 00.53.

– Dette var en form for sjalusidrama, og kvinnen som de slåss om, var til stede, sier Geitle.

Truet dørvakter

Mannen var ruset og aggressiv og skal ha truet vakter ved et utested på Bryggen ved 01.28.-tiden natt til søndag.

– Han var full og kranglete og nektet på alt. Han truet vaktene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet, forteller operasjonslederen.

Fordi mannen nektet å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg, ble han satt i drukkenskapsarresten.

Han blir også anmeldt.

Sparket til politimann

En kvinne i 30-årene sitter i varetekt etter at hun skal ha sparket til en politimann i ansiktet.

Voldsepisoden skjedde utenfor et utested i Vestre Torggate klokken 01.47 natt til søndag.

– Politimannen ble ikke skadet. Kvinnen blir anmeldt for vold mot politiet, sier operasjonslederen.

Vekterne på utestedet tilkalte politiet fordi kvinnen var beruset og aggressiv.

– Hun var sint og hadde slått rundt seg, så de måtte geleide henne ut. Det var da politiet overtok at hun sparket til politimannen, forteller Geitle.

Skjelte ut politiet

Karen i 30-årene skal ikke ha likt at politiet ville bortvise ham fra Vestre Torggate, og nektet å etterkomme pålegget fra politiet.

– Han forulempet politiet med skjellsord, og var ruset og utagerende, sier Geitle.

Dette skjedde ved 01.56-tiden natt til søndag, og endte med at mannen måtte tilbringe natten i arresten.

Slo hotellgjester

Den aggressive mannen i 20-årene skal ha gått til angrep på tilfeldige hotellgjester ved Alver hotell i Alversund natt til søndag.

– Tre personer er blitt slått av ham. Mannen var veldig kranglete og godt beruset, og vi hørte han høylytt i bakgrunnen da de ringte oss, forteller operasjonsleder Lars Geitle i politiet.

Mannen sitter søndag i varetekt etter voldsepisoden som skjedde ved 02.17-tiden. Han skal ikke ha bodd på hotellet, men var til stede under et arrangement.

Mannen er anmeldt for kroppskrenkelse.

Laget kvalme i Sogndal

En mann fra Sogn og Fjordane har tilbrakt natten i arresten etter at han skal ha laget kvalme i Sogndal sentrum natt til søndag.

– Han var sterkt beruset og dyttet til folk. Mannen i 20-årene er anmeldt for ordensforstyrrelser, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Slagsmål på Stord

Rett før klokken 03.00 natt til søndag traff en politipatrulje på en mann i Leirvik på Stord.

Han hadde et kutt over det ene øyet etter det som sannsynligvis har vært et slagsmål.

Politiet har vært i kontakt med begge parter som skal ha vært involvert. Avhør og undersøkelser av politiet på stedet vil gi svar på hva som kan ha skjedd, skriver Sør-Vest politidistrikt i en melding på Twitter.

Mann slått ned

Ved 03.20-tiden natt til søndag fant en politipatrulje en mann som lå strak ut i Byparken.

– Han blødde fra hodet og ble kjørt til legevakten. Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet på Bybanen. Det skal ha vært en diskusjon mellom mennene i forkant, forteller operasjonslederen.

Mannen som ble slått ned, er i 30-årene. Den antatte gjerningsmannen, som er i 20-årene, sitter søndag i fengslig forvaring.

– Politiet vil ha kontroll på ham, og unngå bevisforspillelse. Han vil bli avhørt i løpet av formiddagen, sier Geitle.