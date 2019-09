Høyre ser ut til å gjøre et elendig valg, men kan sikre flertallet gjennom en storkoalisjon på høyresiden.

19,9 prosent. Det er Høyres resultat i Bergen når forhåndsstemmene, 47 prosent av velgerne, var talt opp. Blir dette endelig, er det Høyres dårligste valg i Bergen siden 1991.

Resultatet er kaotisk for den som skal samle flertall i bystyret.

– Vi fryktet vi ikke skulle se 20-tallet. Men verden er så forandret. Dette må vi være fornøyd med, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Flere partier

Hun har akkurat sett resultatene på skjermen på Høyres valgvake. BT kan fortelle henne at Høyre kan samle et flertall bak byrådslederkandidaten Harald Victor Hove. Det blir i så fall mange sprikende staur:

Ifølge forhåndsstemmene får H, FNB, Frp og Pensjonistpartiet 31 av representantene. Lokker de over Senterpartiet får de 34 representanter og minste mulige flertall i bystyret i Bergen.

– Det blir krevende. Definitivt, sier Mæland.

Listetoppen Hove ankom selv valgvaken etter at forhåndsstemmene var presentert. Han ville ikke si at han var skuffet over resultatet.

– Så langt er dette en gledelig nyhet for alle som ikke vil ha gjenvalg for Roger Valhammer.

Folkeavstemning om Bryggen

Tidligere på kvelden har Senterpartiets listetopp, Ove-Sverre Bjørdal, slått fast at de kan forhandle med begge sidene.

– Men hvis valgresultatet blir som dette, tar vi en prat med Ap først. Vi har hatt tre budsjettsamarbeid med dem tidligere. Hvis ikke det går, får vi se på alternativene og ta en runde med Høyre, sa Bjørdal.

«Neeei», ropte de på Høyres valgvake da intervjuet ble vist på storskjermen.

På spørsmål om Hove kan lokke over Sp, et tradisjonelt sett rødgrønt parti i Bergen, over til borgerlig side, svarer han at «ingenting er tradisjonelt i denne valgkampen».

– Det vi kan se er at partier som vil gå mot å legge Bybanen over Bryggen har fått god oppslutning. Sp har selv gjort dette til deres hovedsak og selv sagt at dette er en folkeavstemning om Bybanen over Bryggen.

Krever fjerning av bommer

En annen som må inn i folden er bompengepartiets Trym Aafløy. Med 18,6 prosent av forhåndsstemmene er han tydelig på at han ikke kommer til å ringe noen selv.

– Dersom noen er interessert i å snakke med oss, så får de sikkert tak i nummeret, sier Aafløy til BT.

Han er krystallklar på hva som vil være viktigste sak i eventuelle forhandlinger:

– De 15 bommene i ytre bomring må bort. Det kravet er ufravikelig. Og det regner jeg med at de skjønner.

Fjerner ikke bommer

Høyres Hove har selv vært tydelig på at den ytre bomringen består med Høyre i byråd.

– Vi fjerner ikke den, nei. Da fjerner man også muligheten til å bygge vei og kollektiv. Det gjør ikke denne byen bedre, sa Hove til BT i valgkampen.

Konfrontert med det «ufravikelige kravet» fra Aafløy, svarer Hove at de først må telle opp stemmer og så diskutere hvem som skal styre.

– Vi går alle inn i forhandlinger med hvert vårt program. Men jeg har registrert deres krav.

Mange må samles

Statsråd Mæland var selv byrådsleder i Bergen gjennom et tiår og tok turen på Høyres valgvake på Bjerck for å støtte byrådslederkandidat Hove.

Mens hun selv aldri hadde mer enn to byrådspartnere å måtte samarbeide med, ser det atskillig vanskeligere ut for hennes potensielle etterfølger. Ut fra forhåndsstemmene å dømme, må han samle fem partier rundt bordet for å skaffe seg flertall.

– Uansett hvem som skal bli byrådsleder, så blir dette krevende. Det er fem-seks partier som skal samarbeide på andre siden også. Dette må vi avvente til siste stemme er talt opp.

Skulle bli drømmelag

Under Mælands ledelse opplevde partiet valgresultat på 35,2 prosent og meningsmålinger oppunder 50 prosent.

Da Harald Victor Hove ble annonsert som listetopp på Statsraaden Bar i fjor høst, var målet at Høyre skulle opp igjen til de høydene.

– Dette laget skal være vårt drømmelag, vårt vinnerlag som skal innta byråds- og ordførerkontoret igjen, sa Monica Mæland den gangen.

Etter annonseringen dro «drømmelaget» Harald Victor Hove og Hilde Onarheim med Mæland og statsminister Erna Solberg for å banke på dører i Øyjorden i Sandviken.

Den lange valgkampen var i gang, erklærte de. Den gikk alt annet enn slik toppene hadde forventet. Den kvelden i september lå partiet på 34,7 prosent på meningsmålingene.

Endret landskap

Siden har det jevnt og trutt gått nedover. Ifølge forhåndsstemmene får de 19,9 prosent. Det gir 13 representanter i bystyret, én færre enn «katastrofevalget» i 2015.

Mæland står på «drømmelags»-beskrivelsen.

– Det er de fremdeles. Men det er så enkelt at vi har fått et nytt parti som ikke fantes den gangen. Og de er landet på nesten 20 prosent. Landskapet er forandret.

Mæland forteller at flere velgere sier til henne at dette er et protestvalg.

– Men det å styre Bergen handler om mer enn bompenger, konkluderer hun.