Fylkespolitikerne skulle ta stilling til flytting og fjerning av bomstasjoner i Åsane, men forslaget fikk ikke flertall. Det fikk heller ikke et forslag om at de skal stå.

– Dette er en viktig sak for mange og vi klarte ikke å bli enige. Jeg personlig beklager dette, sa fylkeordfører Anne Gine Hestetun etter avstemmingen torsdag.

Flytting av bomstasjonen i Tellevikveien til E39 ved Nordhordlandsbrua, og fjerning av de to bomstasjonene på Nygård. Dette forslaget la byrådet i Bergen frem på en pressekonferanse i mai.

Men for å gjennomføre planen trengte byrådsleder Roger Valhammer ha støtte fra fylkespolitikerne

De klarte ikke å bestemme seg, og dermed blir bommene foreløpig stående. Uten et vedtak i fylkestinget, kan ikke Bergen kommune flytte bomstasjonene.

– Krevende

Avstemmingen avsluttet to dager med intens drakamp i fylkestinget. Flere av partiene var delt på midten og mange ga uttrykk for at saken har vært svært krevende.

– Vi har sett i avisene og hørt på radio hvor sinte folk er. Dette må vi prøve å finne en løsning på. Jeg mener helt oppriktig at dette forslaget er et godt kompromiss. Vi løser den tilleggutfordringen som er lagt på de som bor i området. Derfor oppfordrer jeg innstendig om å være med på dette forslaget, sa Roald Kvamme fra Arbeiderpartiet.

– Dette har vært vanskelig. Saken setter partier og representanter opp mot hverandre, sa Astrid Aarhus Byrknes fra KrF.

Hun gikk inn for å bevare dagens plassering av bompengeringen.

– Strileskatt

Også Venstre var delt i saken om bompenger i Åsane. Geir Kjell Andersland valgte å støtte forslaget om å endre bomringen i Åsane.

– Vi fjerner en urimelig situasjon for folk i Åsane. Vi opprettholder inntektsgrunnlaget og sparer administrasjon. Jeg forstår frykten for smitteeffekt. Det vil komme protester fra andre. Men jeg mener det må være mulig å argumentere for at dette er en spesiell situasjon, uten at det gir predens, sa Andersland.

Nils Marton Aadland fra Høyre var særlig opptatt av situasjonen for innbyggerne i Nordhordland. Han pekte på at mange pendlere kan risikere å måtte betale bompenger to ganger når de passerer Nordhordlandsbrua.

– Forslaget innebærer at vi sender ut en strileskatt til innbyggerne i Nordhordland. Vi tar regningen fra folk i Åsane og sender den videre. Dette har skapt veldig sterke reaksjoner i Nordhordland, sa Aadland.

KrF splittet

Tor Andre Ljosland fra KrF reagerte på påstanden om at folk i Åsane vil slippe å betale bompenger ved en endring av dagens plassering.

– Innbyggerne i Åsane må betale bompenger i alle retninger. Men de skal slippe å betale for å levere i barnehagen, sa han.

Ljosland hører til mindretallet i partiet som valgte å støtte forslaget om flytting.

Det var trafikkplanlegger Helge Hopen som kom frem til løsningen med fjerning og flytting av bomstasjoner i Åsane. Han regnet seg frem til at bomringen på denne måten kan få inn like mye penger, blant annet fordi innkrevingskostnadene blir mindre.