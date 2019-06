Askøy kommune har en rekke ganger sendt ut kokevarsel tilknyttet Kleppe vannverk. I 2018 ble filteret renset. Kommunen tror ikke at forurensningen stammer fra vannverket.

Minst ni ganger har abonnenter som får vann fra Kleppe vannverk fått kokevarsler de siste par årene.

Senest i mars i år ble det meldt om problemer med et filter ved vannbehandlingsanlegget.

I 2018 gjorde kommunen omfattende arbeider ved det eldre vannverket. Kommunen opplyste da at det var fjernet om lag 30 000 liter filtermasse av ulik karakter. Filterkassen ble rengjort, spylt og kontrollert.

«Resultatene fra de testene som er kjørt med det nye filtermaterialet gir oss grunn til å være positive med tanke på kvalitet og ikke minst kapasitet» skrev kommunen på sine nettsider i etterkant.

Tror det kommer fra ledningsnettet

På pressekonferansen fredag formiddag sa VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune at han ikke tror at en eventuell forurensning stammer fra selve vannverket.

– Hvis dette stammer fra vannet, er det logisk ut ifra området som er rammet at en eventuell forurensning blir påført ute på nettet, sa Bøe.

Han viste til at rutinemessige prøver tatt så sent som mandag viste at vannkvaliteten ut fra renseanlegget på Kleppe var god.

– Nå er det sannsynlig at feilen ligger ute på nettet, for vi har ikke hatt problemer i vannbehandlingsanlegget. Det kan være et høydebasseng, kan være innsug til ledning. Vi vet ikke, så Bøe.

Han fortalte at et eldre høydebasseng er blitt faset ut, i tilfelle noe stammer derfra.

– Forebyggende kokevarsler

VA-sjefen ble flere ganger spurt om de mange kokevarslene tilknyttet Kleppe vannverk. Han omtalte dette som forebyggende kokevarsler, ikke et symptom på noe alvorlig galt.

– Det er sendt ut noen kokevarsler. Vi sender som regel ut to kokevarsler hver gang. En del har vært avvik i selve vannbehandlingsdelen. Der er det to barrierer som skal fungere, og hvis en av dem får problemer, sender vi automatisk ut kokevarsel. Vi tar alltid vannprøver i ettertid, og ved ingen av de tilfellene har det vært funnet noe galt med vannet, sa han.

Bøe mener derfor at det ikke er noen klar sammenheng mellom kokevarslene og det som kan ha skjedd nå.

Han innrømmet likevel på pressekonferansen at Kleppe vannverk har hatt problemer.

– Vannbehandlingsanlegget er gammelt og komplisert å drifte. Da skal man rutinemessig sende ut kokevarsler når det oppstår noe, sa han.

På spørsmål om det ikke burde vært gjort forbedringer, svarte Bøe:

– Anlegget og ledningsnettet er relativt gammel. Høydebassenget det er snakk om er planlagt faset ut. Vi har åpenbart hele tiden planer om forbedringer av vannettet.

Nytt vannverk kraftig forsinket

BT har tidligere skrevet om planene for å bygge ny hovedvannsforsyning på Askøy, på Askevatnet. Prosjektet har blitt langt dyrere enn forventet, og er også kraftig forsinket.

I fjor sa rådmann Eystein Venneslan at den nye vannforsyningen ikke ville stå ferdig før i 2029. I mellomtiden skulle en vannledning fra Bergen sørge for nok og rent drikkevann. Den ledningen skal stå klar i år.

Rådmannen ble på pressekonferansen spurt om det var økonomiske årsaker til at den nye hovedvannforsyningen ikke var bygget.

– Det er mer et spørsmål om å få gjort de riktige investeringene. Dette er store og omfattende investeringer, men det er ikke økonomien som legger begrensninger, sa rådmann Øystein Venneslan på pressekonferansen.

Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet, det vil si at brukerne betaler investeringer og drift gjennom avgifter.